Челябинский экс-губернатор отстоял сделку по продаже пентхауса за 77 кг денег

Суд признал продажу экс-губернатором Дубровским элитного жилья в Москве

09 сентября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Борис Дубровский одержал очередную победу в суд Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Экс-губернатор Челябинской области повторно отстоял в суде законность продажи элитного пентхауса с видом на Кремль. Информация об этом появилось в картотеке судебных дел. Тяжба ведется в рамках дела о банкротстве бывшего главы региона. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — приводится в базе решение арбитражного суда Уральского округа. Сам процесс с декабря 2023 года идет в закрытом режиме. Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице в Москве. После отставки с поста губернатора Дубровский выставил пентхаус на продажу за 900 млн рублей. В итоге жилье продали за 380 млн рублей. Покупателем стал бизнесмен Максим Анциферов. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, так как считает, что недвижимость нужно вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами экс-губернатора. По требованию Васина суд наложил на элитное жилье арест. На первом заседании, где рассматривался иск по расторжению факта купли-продажи, у суда возникли сомнения в том, что сделка состоялась. Согласно договору, деньги за пентхаус, 380 млн рублей, выплачены наличными, разовой суммой. Даже если вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 килограмм. Деньги за пентхаус получила женщина-посредник, которой унести такой груз было бы не под силу. И хотя представители Анициферова и Дубровского заявили, что женщине помогли справиться с тяжелой ношей, суд затребовал дополнительные доказательства совершения сделки. По данным URA.RU, решение о расторжении сделки не принято. Очередное заседание отложено. Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Банкротом стал и сын Бориса Дубровского, Александр. Бывший глава региона уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-губернатор Челябинской области повторно отстоял в суде законность продажи элитного пентхауса с видом на Кремль. Информация об этом появилось в картотеке судебных дел. Тяжба ведется в рамках дела о банкротстве бывшего главы региона. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — приводится в базе решение арбитражного суда Уральского округа. Сам процесс с декабря 2023 года идет в закрытом режиме. Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице в Москве. После отставки с поста губернатора Дубровский выставил пентхаус на продажу за 900 млн рублей. В итоге жилье продали за 380 млн рублей. Покупателем стал бизнесмен Максим Анциферов. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть сделку, так как считает, что недвижимость нужно вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами экс-губернатора. По требованию Васина суд наложил на элитное жилье арест. На первом заседании, где рассматривался иск по расторжению факта купли-продажи, у суда возникли сомнения в том, что сделка состоялась. Согласно договору, деньги за пентхаус, 380 млн рублей, выплачены наличными, разовой суммой. Даже если вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 килограмм. Деньги за пентхаус получила женщина-посредник, которой унести такой груз было бы не под силу. И хотя представители Анициферова и Дубровского заявили, что женщине помогли справиться с тяжелой ношей, суд затребовал дополнительные доказательства совершения сделки. По данным URA.RU, решение о расторжении сделки не принято. Очередное заседание отложено. Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Банкротом стал и сын Бориса Дубровского, Александр. Бывший глава региона уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются.