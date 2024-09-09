ВСУ сбежали из Красногоровки в ДНР

Бои в Красногоровке длились с февраля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Оставшиеся силы ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС.
Об освобождении этого населенного пункта сообщалось 8 сентября. Бои длились с февраля 2024 года.
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