ВСУ сбежали из Красногоровки в ДНР

09 сентября 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Бои в Красногоровке длились с февраля Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оставшиеся силы ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Об освобождении этого населенного пункта сообщалось 8 сентября. Бои длились с февраля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оставшиеся силы ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Об освобождении этого населенного пункта сообщалось 8 сентября. Бои длились с февраля 2024 года.