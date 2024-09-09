ВСУ сбежали из Красногоровки в ДНР

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Бои в Красногоровке длились с февраля Фото:
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Оставшиеся силы ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС.

Об освобождении этого населенного пункта сообщалось 8 сентября. Бои длились с февраля 2024 года.

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Оставшиеся силы ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — сообщили силовики. Информацию приводит ТАСС. Об освобождении этого населенного пункта сообщалось 8 сентября. Бои длились с февраля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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