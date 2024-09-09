Суд узаконил сделку, сделавшую банкротом челябинского экс-губернатора

10 сентября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Адвокат Бориса Дубровского Кирилл Мухин не смог оспорить основания для банкротства подзащитного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд узаконил сделку, которая довела до банкротства бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как следует из материалов дела, определение двухгодичной давности осталось без изменений. Апелляцию подавал адвокат Дубовского и его кредитор Кирилл Мухин. «Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22 июля 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Мухина Кирилла Александровича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в определении суда. Спор шел о сделке, по которой Дубровский с декабря 2019 по июнь 2020 годов должен был передать ПО «Монтажнику» в Магнитогорске 73,487 млн рублей. Управляющий фирмы Елена Соломка указала на то, что поступавшие от Дубровского под видом займов и аванса за работы средства фактически представляли собой компенсационное финансирование, которое направлялось на закрытие текущих потребностей должника. За принятые средства «Монтажник» выплачивал проценты и основания частично погашал возникший долг. Также Дубровский заказал компании ремонт кровли жилого дома и строительство бани в Магнитогорске. За банный комплекс заказчик успел перевести 64,750 млн рублей. Договор был заключен в феврале 2020 года, но уже в апреле расторгнут. При этом «Монтажник» остался должным Дубровскому. Средства он обязался выплатить за два года. Аналогичная схема была реализована в отношении дома, за который Дубровский перечислил 20,5 млн рублей. Еще одним объектом стал дом в Башкортостане, за ремонт фасада которого займодавец перечислил семейной фирме аванс в 30 млн рублей. По мнению Соломки, платежи могли образовать преимущественное право на выплаты Дубровскими перед другими кредиторами. Суд взыскал с бывшего главы региона 37,314 млн рублей, а экс-губернатор не смог расплатиться и был признан банкротом. Первоначально решение суда оспаривала, кроме Мухина, также дочь бывшего губернатора Анна Дубровская. Она была задействована в финансовой схеме с целью покрыть обязательства «Монтажника» перед «Челиндбанком», перечислив за него 415,976 млн рублей на счета, права по которым находились в залоге «Кредит Урал Банк». Суд пришел к выводу о том, что договоры подряда заключались без реального намерения выполнить работы. Их составили, чтобы создать формальные основания для предоставления денежных средств и последующего возврата. Данное заключение сохранило силу, несмотря на подачу апелляции в Уральский арбитражный суд. Банкротами признаны ПО «Монтажник», сам Дубровский и его сын Александр. Со СМИ представители семьи не общаются. По данным URA.RU, Дубровский находится за пределами России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд узаконил сделку, которая довела до банкротства бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как следует из материалов дела, определение двухгодичной давности осталось без изменений. Апелляцию подавал адвокат Дубовского и его кредитор Кирилл Мухин. «Определение Арбитражного суда Челябинской области от 22 июля 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Мухина Кирилла Александровича — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства», — отмечено в определении суда. Спор шел о сделке, по которой Дубровский с декабря 2019 по июнь 2020 годов должен был передать ПО «Монтажнику» в Магнитогорске 73,487 млн рублей. Управляющий фирмы Елена Соломка указала на то, что поступавшие от Дубровского под видом займов и аванса за работы средства фактически представляли собой компенсационное финансирование, которое направлялось на закрытие текущих потребностей должника. За принятые средства «Монтажник» выплачивал проценты и основания частично погашал возникший долг. Также Дубровский заказал компании ремонт кровли жилого дома и строительство бани в Магнитогорске. За банный комплекс заказчик успел перевести 64,750 млн рублей. Договор был заключен в феврале 2020 года, но уже в апреле расторгнут. При этом «Монтажник» остался должным Дубровскому. Средства он обязался выплатить за два года. Аналогичная схема была реализована в отношении дома, за который Дубровский перечислил 20,5 млн рублей. Еще одним объектом стал дом в Башкортостане, за ремонт фасада которого займодавец перечислил семейной фирме аванс в 30 млн рублей. По мнению Соломки, платежи могли образовать преимущественное право на выплаты Дубровскими перед другими кредиторами. Суд взыскал с бывшего главы региона 37,314 млн рублей, а экс-губернатор не смог расплатиться и был признан банкротом. Первоначально решение суда оспаривала, кроме Мухина, также дочь бывшего губернатора Анна Дубровская. Она была задействована в финансовой схеме с целью покрыть обязательства «Монтажника» перед «Челиндбанком», перечислив за него 415,976 млн рублей на счета, права по которым находились в залоге «Кредит Урал Банк». Суд пришел к выводу о том, что договоры подряда заключались без реального намерения выполнить работы. Их составили, чтобы создать формальные основания для предоставления денежных средств и последующего возврата. Данное заключение сохранило силу, несмотря на подачу апелляции в Уральский арбитражный суд. Банкротами признаны ПО «Монтажник», сам Дубровский и его сын Александр. Со СМИ представители семьи не общаются. По данным URA.RU, Дубровский находится за пределами России.