Суд поставил под сомнение банкротство челябинского экс-губернатора Дубровского

03 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

У Бориса Дубровского появился «просвет» в деле о его банкротстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Основания банкротства экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского поставлены под сомнение. Это следует из постановления Арбитражного суда Уральского округа, информация о котором появилась в картотеке судебных дел. «Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2023 года по делу № А76-15892/2020 Арбитражного суда Челябинской области отменить. Обособленный спор направить на новое рассмотрение в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, дочь экс-чиновника Анна Дубровская и его адвокат Кирилл Мухин оспаривали решение Арбитражного суда Челябинской области, которое стало основанием для признания Дубровского банкротом. По иску конкурсного управляющего разорившейся семейного актива — ПО «Монтажник», — суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого. Согласно следующему иску его признали банкротом 19 июля. Несколько попыток оспорить правомерность этих решений закончились безрезультатно. В последний раз — в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, после чего Дубровский-старший, его дочь и Мухин обратились в АС Уральского округа. Ранее Мухин пытался остановить процесс банкротства Дубровского, но суд ему в этом отказал. ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом. Иск о банкротстве Дубровского старшего суд удовлетворил в июле 2023 года. Сын экс-губернатора, Александр Дубровский, стал банкротом в конце 2022 года по собственному заявлению. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основания банкротства экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского поставлены под сомнение. Это следует из постановления Арбитражного суда Уральского округа, информация о котором появилась в картотеке судебных дел. «Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2023 года по делу № А76-15892/2020 Арбитражного суда Челябинской области отменить. Обособленный спор направить на новое рассмотрение в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, дочь экс-чиновника Анна Дубровская и его адвокат Кирилл Мухин оспаривали решение Арбитражного суда Челябинской области, которое стало основанием для признания Дубровского банкротом. По иску конкурсного управляющего разорившейся семейного актива — ПО «Монтажник», — суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого. Согласно следующему иску его признали банкротом 19 июля. Несколько попыток оспорить правомерность этих решений закончились безрезультатно. В последний раз — в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, после чего Дубровский-старший, его дочь и Мухин обратились в АС Уральского округа. Ранее Мухин пытался остановить процесс банкротства Дубровского, но суд ему в этом отказал. ПО «Монтажник» семья Дубровских приобрела в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом. Иск о банкротстве Дубровского старшего суд удовлетворил в июле 2023 года. Сын экс-губернатора, Александр Дубровский, стал банкротом в конце 2022 года по собственному заявлению. Представители семьи экс-губернатора со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.