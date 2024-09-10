Скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Полицеймако: биография и известные роли

На 87-м году жизни скончалась актриса Театра на Таганке Мария Полицеймако

10 сентября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Мария Полицемайко является старейшей актрисой Театра на Таганке Фото: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Марина Полицемайко. Зрителю она известна под именем Мария. Больше всего Полицемайко запомнилась своей театральной деятельностью, играя в таких постановках как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Братья Карамазовы» и многих других. Также актриса отметилась своими ролями в телесериалах. URA.RU рассказывает биографию старейшей актрисы московского Театра на Таганке. Военное детство Мария Полицемайко родилась 10 февраля 1938 года в Ленинграде в семье актеров. Ее отец — народный артист СССР Виталий Полицеймако, а мать — Евгения Фиш, также известный театральный деятель. Мария Полицемайко страшный вой сирен Детство Марии выпало на военные годы, которые оставили неизгладимый след в детстве девочки. Она вспоминала ужасы того времени: «Я помню канонаду и страшный вой сирен. А еще бомбежку Сталинграда», — говорила заслуженная артистка в интервью журналистам. Как рассказала Полицемайко, в начале войны ее семья была разбросана по разным уголкам страны: отец находился в Средней Азии, мать с театром уехала на Дальний Восток. Сама девочка находилась в Ленинграде. «Когда началась война, мой папа был в Средней Азии, мама с театром — на Дальнем Востоке, а я с няней — в Ленинграде, все были раскиданы. И мама решила спасать меня: она возвратилась на попутках, одна через всю огромную страну. Папа дал команду меня с мамой и бабушкой эвакуировать в тыл, то есть в Сталинград, на его родину. И вот мы добрались туда, а там — немцы. Это был такой ужас», — вспоминала Мария Полицемайко. Отец чуть не погиб, а мама поседела Сам отец, по ее словам, чуть не погиб под Ленинградом. Его спасло чудо, когда он был выброшен водой из Фонтанки в Неву и замечен в последний момент. Матери уже сообщили о его якобы гибели, что стало причиной ее раннего поседения от пережитого стресса, говорила Мария. Никем другим быть не хотела Ни о какой другой профессии Мария Полицемайко не мечтала, она без сомнений выбрала карьеру актрисы и успешно окончила Театральное училище имени Щукина. «Ни о какой другой профессии не мечтала», — говорила Мария. Мария Полицемайко играла как в театре, так и в кино Фото: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов Известные роли За свою долгую и насыщенную жизнь Мария Полицеймако сыграла множество запоминающихся ролей в театральных постановках. Она начала свой путь на сцене с роли Госпожи Шин в спектакле «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта, который был поставлен Юрием Любимовым в 1964 году. Следующие годы принесли ей участие в таких постановках, как «Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея», «Пугачев», «Тартюф», «Что делать?», «А зори здесь тихие», «Под кожей статуи свободы» и многие другие. В каждом из этих спектаклей Мария Витальевна воплощала разноплановых персонажей. В последующие годы она продолжала свою творческую деятельность, участвуя в спектаклях «Живой», «Самоубийца», «Медея», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Хроники», «Горе от ума», «Замок» и «Сказки» и других. Последняя роль в театре Ее последняя известная работа на сцене состоялась в 2012 году в спектакле «Калека с Инишмана» Мартина МакДонаха, поставленном Сергеем Федотовым, где она исполнила роль мамы Джонни. Мария Полицеймако оставалась верной Театру на Таганке, где ее талант и профессионализм были высоко ценены как коллегами, так и поклонниками театрального искусства. В кино она дебютировала с ролью Гликерии Капитоновны в фильме «Табачный капитан» и запомнилась по таким работам, как «Вам что, наша власть не нравится?!», «Клуб женщин», «Дом дураков». В новом тысячелетии актриса активно снималась в телесериалах. Мария Полицемайко всегда старалась играть разноплановых персонажей Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов Личная жизнь: бросила мужа и ушла к другому Личная жизнь Марии была насыщена: два брака, сын от первого брака Юрий, живущий в ЮАР, и сын Михаил Полицеймако от второго брака с актером Семеном Фарадой. Мария Витальевна всегда стремилась к гармонии между личной жизнью и творчеством. Полицеймако вспоминала о встрече с Семеном Фарадой, который был непохож на остальных актеров своей собранностью и серьезностью. Она отметила его замкнутый характер и особенное чувство юмора, которое считала даром свыше. Мария рассказывала о романтических ухаживаниях Семена, который был полон решимости завоевать ее сердце, несмотря на то, что она была замужем. Его стихи, букеты роз и подарки покорили ее. «Ну разве я могла устоять! Бросила мужа, мы сыграли скромную свадьбу. Через какое-то время у нас родился сын Михаил», — рассказывала Мария Полицеймако. Сам Семен предпочитал, чтобы Мария оставалась дома, в то время как ее страсть к театру требовала компромиссов между работой и семейной жизнью. Мария Полицемайко прошла через два брака Фото: Anatoly Lomohov\Global Look Press © URA.RU Мария (Марина) Полицемайко скончалась 10 сентября. На момент смерти ей было 86 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Марина Полицемайко. Зрителю она известна под именем Мария. Больше всего Полицемайко запомнилась своей театральной деятельностью, играя в таких постановках как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Братья Карамазовы» и многих других. Также актриса отметилась своими ролями в телесериалах. URA.RU рассказывает биографию старейшей актрисы московского Театра на Таганке. Мария Полицемайко родилась 10 февраля 1938 года в Ленинграде в семье актеров. Ее отец — народный артист СССР Виталий Полицеймако, а мать — Евгения Фиш, также известный театральный деятель. Детство Марии выпало на военные годы, которые оставили неизгладимый след в детстве девочки. Она вспоминала ужасы того времени: «Я помню канонаду и страшный вой сирен. А еще бомбежку Сталинграда», — говорила заслуженная артистка в интервью журналистам. Как рассказала Полицемайко, в начале войны ее семья была разбросана по разным уголкам страны: отец находился в Средней Азии, мать с театром уехала на Дальний Восток. Сама девочка находилась в Ленинграде. «Когда началась война, мой папа был в Средней Азии, мама с театром — на Дальнем Востоке, а я с няней — в Ленинграде, все были раскиданы. И мама решила спасать меня: она возвратилась на попутках, одна через всю огромную страну. Папа дал команду меня с мамой и бабушкой эвакуировать в тыл, то есть в Сталинград, на его родину. И вот мы добрались туда, а там — немцы. Это был такой ужас», — вспоминала Мария Полицемайко. Сам отец, по ее словам, чуть не погиб под Ленинградом. Его спасло чудо, когда он был выброшен водой из Фонтанки в Неву и замечен в последний момент. Матери уже сообщили о его якобы гибели, что стало причиной ее раннего поседения от пережитого стресса, говорила Мария. Ни о какой другой профессии Мария Полицемайко не мечтала, она без сомнений выбрала карьеру актрисы и успешно окончила Театральное училище имени Щукина. «Ни о какой другой профессии не мечтала», — говорила Мария. За свою долгую и насыщенную жизнь Мария Полицеймако сыграла множество запоминающихся ролей в театральных постановках. Она начала свой путь на сцене с роли Госпожи Шин в спектакле «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта, который был поставлен Юрием Любимовым в 1964 году. Следующие годы принесли ей участие в таких постановках, как «Десять дней, которые потрясли мир», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея», «Пугачев», «Тартюф», «Что делать?», «А зори здесь тихие», «Под кожей статуи свободы» и многие другие. В каждом из этих спектаклей Мария Витальевна воплощала разноплановых персонажей. В последующие годы она продолжала свою творческую деятельность, участвуя в спектаклях «Живой», «Самоубийца», «Медея», «Подросток», «Братья Карамазовы», «Хроники», «Горе от ума», «Замок» и «Сказки» и других. Ее последняя известная работа на сцене состоялась в 2012 году в спектакле «Калека с Инишмана» Мартина МакДонаха, поставленном Сергеем Федотовым, где она исполнила роль мамы Джонни. Мария Полицеймако оставалась верной Театру на Таганке, где ее талант и профессионализм были высоко ценены как коллегами, так и поклонниками театрального искусства. В кино она дебютировала с ролью Гликерии Капитоновны в фильме «Табачный капитан» и запомнилась по таким работам, как «Вам что, наша власть не нравится?!», «Клуб женщин», «Дом дураков». В новом тысячелетии актриса активно снималась в телесериалах. Личная жизнь Марии была насыщена: два брака, сын от первого брака Юрий, живущий в ЮАР, и сын Михаил Полицеймако от второго брака с актером Семеном Фарадой. Мария Витальевна всегда стремилась к гармонии между личной жизнью и творчеством. Полицеймако вспоминала о встрече с Семеном Фарадой, который был непохож на остальных актеров своей собранностью и серьезностью. Она отметила его замкнутый характер и особенное чувство юмора, которое считала даром свыше. Мария рассказывала о романтических ухаживаниях Семена, который был полон решимости завоевать ее сердце, несмотря на то, что она была замужем. Его стихи, букеты роз и подарки покорили ее. «Ну разве я могла устоять! Бросила мужа, мы сыграли скромную свадьбу. Через какое-то время у нас родился сын Михаил», — рассказывала Мария Полицеймако. Сам Семен предпочитал, чтобы Мария оставалась дома, в то время как ее страсть к театру требовала компромиссов между работой и семейной жизнью. Мария (Марина) Полицемайко скончалась 10 сентября. На момент смерти ей было 86 лет.