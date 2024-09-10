Алаудинов попал в скандал после неудобных вопросов от военкора из-за драки чеченцев: что известно

Военкор Котенок задал неудобные вопросы Алаудинову из-за драки чеченцев в Анапе

10 сентября 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов высказал свою точку зрения на конфликт в Анапе, за что и попал в конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме Алаудинов высказался о драке с участием чеченцев в Анапе: что произошло В Анапе возле кафе «Клим» этой ночью произошла драка с участием туристов. О ситуации высказался командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, подчеркнув, что конфликт был спровоцирован после оскорбления уроженцев Чечни по национальному признаку. В ответ на это российский военкор Юрий Котенок задал Алаудинову несколько неудобных вопросов. Далее командир «Ахмата» написал, что не собирается отвечать тем людям, кто пытается дестабилизировать обстановку в РФ. О ситуации также высказались общественники. URA.RU приводит несколько мнений по поводу конфликта. Что говорил военкор Котенок Военный корреспондент в своем telegram-канале первым высказался о конфликте в Анапе, вызвавшим общественный резонанс. Он обратил внимание на необходимость взаимного уважения между народами. С этим согласились и другие военкоры. «Не бывает уважения в одну калитку», — подчеркнул Юрий Котенок, говоря о ситуации с дракой. Так он ответил Алаудинову, который подчеркивал, что конфликт был спровоцирован именно на национальной почве. Что касается непосредственно конфликта в Анапе, уточнил военкор, все участники должны объективно отвечать по закону. Он подчеркнул, что нанесение телесных повреждений — это уголовная статья, как и оскорбление по национальной почве. Поэтому нужны доказательства всех деталей происшествия, чтобы все участники, вне зависимости от национальной принадлежности, могли ответить по закону. Мнение политолога Белоусова Политолог и публицист Ярослав Белоусов в своем telegram-канале заявил, что в России существуют проблемы в сфере межнациональных отношений. По его мнению, Апти Алаудинов в этой ситуации встал именно на сторону молодых людей, напавших на туристку из-за оскорбления на национальной почве. Белоусов раскритиковал такую позицию командира «Ахмата». Российский офицер о ситуации Довольно жестко и категорично о конфликте и реакции командира «Ахмата» высказался кавалер ордена «Мужества», российский офицер Иван Отраковский. Он заявил, что складывается такое ощущение, что русским запрещено «заявлять о своем этносе». Он уточнил, что «его достало» такое отношение. При этом он отметил, что в РФ якобы есть «определенные народы», которым позволено больше, чем другим. Взгляд со стороны журналистки Кашеваровой Как считает журналистка Анастасия Кашеварова, в настоящий момент существуют прецеденты искусственного раскачивания конфликтов на межнациональной почве. Зачастую в конфликтах на поверхность выставляется национальность того или иного участника. По словам девушки, такого не должно быть. Всегда все конфликтные ситуации должны разрешаться при помощи закона. «Я всегда считала, что главное внутри страны — закон, и не важно какой ты национальности, цвета кожи, религии, пола и статуса. Совершил преступление — отвечай. Отвечай за деяние, а не за разрез глаз», — подчеркнула она в своем telegram-канале. Она также считает неправильным тот факт, что пока создаются международные конфликты внутри страны, в Россию в этот момент приезжают мигранты, которым дают «зеленый свет». Она подытожила, что нужно заниматься проведением межнациональной политики в стране. Позиция Алаудинова Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал ситуацию, связанную с попыткой знакомства. По его версии, туристка оскорбила уроженцев Чеченской республики по национальному признаку, когда те попытались с ней познакомиться. При этом сама девушка говорила, что замужем. «Я понимаю, что желание познакомится — это страшное преступление. В России же никто женатый ни с кем не знакомится», — иронизировал Алаудинов в своем telegram-канале. Он также затронул тему семейного положения участников конфликта, указывая на то, что это не имеет значения в данной ситуации. В своем сообщении командир «Ахмата» также добавил, что вопрос о том, кто из мужчин был женат, а кто нет, не должен влиять на оценку происходящего. Саркастически он предложил «расстрелять» тех, кто решается на знакомство, подчеркивая абсурдность ситуации. Также Алаудинов высказался в адрес тех, кто раскритиковал его позицию по драке. «Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля и у вас идет раскачка. Это мне вообще не интересно», — подчеркнул Апти Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Анапе возле кафе «Клим» этой ночью произошла драка с участием туристов. О ситуации высказался командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, подчеркнув, что конфликт был спровоцирован после оскорбления уроженцев Чечни по национальному признаку. В ответ на это российский военкор Юрий Котенок задал Алаудинову несколько неудобных вопросов. Далее командир «Ахмата» написал, что не собирается отвечать тем людям, кто пытается дестабилизировать обстановку в РФ. О ситуации также высказались общественники. URA.RU приводит несколько мнений по поводу конфликта. Военный корреспондент в своем telegram-канале первым высказался о конфликте в Анапе, вызвавшим общественный резонанс. Он обратил внимание на необходимость взаимного уважения между народами. С этим согласились и другие военкоры. Что касается непосредственно конфликта в Анапе, уточнил военкор, все участники должны объективно отвечать по закону. Он подчеркнул, что нанесение телесных повреждений — это уголовная статья, как и оскорбление по национальной почве. Поэтому нужны доказательства всех деталей происшествия, чтобы все участники, вне зависимости от национальной принадлежности, могли ответить по закону. Политолог и публицист Ярослав Белоусов в своем telegram-канале заявил, что в России существуют проблемы в сфере межнациональных отношений. По его мнению, Апти Алаудинов в этой ситуации встал именно на сторону молодых людей, напавших на туристку из-за оскорбления на национальной почве. Белоусов раскритиковал такую позицию командира «Ахмата». Довольно жестко и категорично о конфликте и реакции командира «Ахмата» высказался кавалер ордена «Мужества», российский офицер Иван Отраковский. Он заявил, что складывается такое ощущение, что русским запрещено «заявлять о своем этносе». Он уточнил, что «его достало» такое отношение. При этом он отметил, что в РФ якобы есть «определенные народы», которым позволено больше, чем другим. Как считает журналистка Анастасия Кашеварова, в настоящий момент существуют прецеденты искусственного раскачивания конфликтов на межнациональной почве. Зачастую в конфликтах на поверхность выставляется национальность того или иного участника. По словам девушки, такого не должно быть. Всегда все конфликтные ситуации должны разрешаться при помощи закона. Она также считает неправильным тот факт, что пока создаются международные конфликты внутри страны, в Россию в этот момент приезжают мигранты, которым дают «зеленый свет». Она подытожила, что нужно заниматься проведением межнациональной политики в стране. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов с иронией прокомментировал ситуацию, связанную с попыткой знакомства. По его версии, туристка оскорбила уроженцев Чеченской республики по национальному признаку, когда те попытались с ней познакомиться. При этом сама девушка говорила, что замужем. В своем сообщении командир «Ахмата» также добавил, что вопрос о том, кто из мужчин был женат, а кто нет, не должен влиять на оценку происходящего. Саркастически он предложил «расстрелять» тех, кто решается на знакомство, подчеркивая абсурдность ситуации. Также Алаудинов высказался в адрес тех, кто раскритиковал его позицию по драке. «Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля и у вас идет раскачка. Это мне вообще не интересно», — подчеркнул Апти Алаудинов.