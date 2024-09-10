«В России женатые же ни с кем не знакомятся»: Алаудинов сыронизировал над русскими традициями

Командир «Ахмата» Алаудинов: желание познакомиться — страшное преступление в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Знакомиться в России - это страшное преступление, заявил Алаудинов с иронией
Знакомиться в России - это страшное преступление, заявил Алаудинов с иронией Фото:

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал произошедшую драку в Анапе, которая, в зависимости от версий, могла быть вызвана либо отказом девушек познакомиться, либо оскорбительными высказываниями в адрес чеченцев, стремившихся завязать знакомство. С иронией он отметил, что понимает, что стремление познакомится — это действительно серьезное преступление в России.

«Я понимаю, что желание познакомится — это страшное преступление. В России же никто женатый ни с кем не знакомится», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в данной ситуации не важно, кто из мужчин был женат, а кто нет. Командир «Ахмата» с сарказмом предложил, что тех, кто решил подойти и познакомиться, следует «расстрелять».

В Анапе возле кафе «Клим» произошла драка, в результате которой одного пострадавшего увезли на скорой. Конфликт начался после отказа туристки знакомиться с местными молодыми людьми. По одной из версий, она их оскорбила по национальному признаку.

Подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в ходе конфликта девушка грозилась своим парнем в зоне СВО, что еще больше обострило ситуацию. Военкор Юрий Котенок поднял вопросы о доказательствах оскорблений по национальному признаку в отношении местных жителей.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал произошедшую драку в Анапе, которая, в зависимости от версий, могла быть вызвана либо отказом девушек познакомиться, либо оскорбительными высказываниями в адрес чеченцев, стремившихся завязать знакомство. С иронией он отметил, что понимает, что стремление познакомится — это действительно серьезное преступление в России. «Я понимаю, что желание познакомится — это страшное преступление. В России же никто женатый ни с кем не знакомится», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что в данной ситуации не важно, кто из мужчин был женат, а кто нет. Командир «Ахмата» с сарказмом предложил, что тех, кто решил подойти и познакомиться, следует «расстрелять». В Анапе возле кафе «Клим» произошла драка, в результате которой одного пострадавшего увезли на скорой. Конфликт начался после отказа туристки знакомиться с местными молодыми людьми. По одной из версий, она их оскорбила по национальному признаку. Подозреваемые были задержаны, возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в ходе конфликта девушка грозилась своим парнем в зоне СВО, что еще больше обострило ситуацию. Военкор Юрий Котенок поднял вопросы о доказательствах оскорблений по национальному признаку в отношении местных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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