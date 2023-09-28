«Урал Опера Балет» подготовил яркую премьеру о бескомпромиссной современной Дюймовочке. Фото, видео

«Урал Опера Балет» представил современную постановку «Дюймовочки»

28 сентября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Премьеры «Дюймовочки» пройдут 29 и 30 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге артисты «Урал Опера Балета» провели генеральную репетицию премьерного спектакля «Дюймовочка». Зрители увидят неклассическое прочтение известной детской сказки Ганса Христиана Андерсена с яркими декорациями, костюмами, детским хором и выходом артистов за пределы сцены. Публика увидит оперу Ефрема Подгайца «Дюймовочка» в постановке Надежды Столбовой о современной девочке 10-12 лет. Режиссер-постановщик описывает маленькую героиню, как ребенка, который не идет на компромиссы — не соглашается выходить замуж за сына жабы, жука или крота, она стремится к идеалу. К тому же в новой интерпретации «Дюймовочки» Принц выступает не как награда за страдания, а как мечта, о которой героиня заявляет в начале спектакля и стремится к ней до конца. По началу действие происходит в детской комнате, а после Дюймовочка оказывается в сказочном мире, где ее встречают коварные жабы, пытающиеся затянуть ее в болото, самовлюбленный жук и скупой крот. Постановку отличают яркие краски, костюмы необычной формы и внимание к деталям. Например, в опере есть персонажи, похожие на микроорганизмы, в руках которых — палочки с букашками, лягушки представляются слизкими с помощью слайма, жуки становятся колючими за счет шапок. В дополнение к этому опера выходит за пределы сцены — Ласточка оказывается на балконе театра, откуда поет песни Дюймовочке, а Лягушата, которых исполняют дети, оказываются на балконе рядом с оркестровой ямой и дают дополнительное музыкальное хоровое сопровождение спектаклю. Также в «Дюймовочке» есть множество шуток и отсылок к современности — их поймут подростки и взрослые: трендовые танцы из Тик-Тока или персонажи-насекомые, которые напоминают безликих близняшек из игры Atomic Heart. К слову, создатели спектакля заявляют, что одной из главных целей новой «Дюймовочки» является популяризация семейных ценностей. В конце спектакля зритель видит модель идеальной семьи, где у девушки есть муж и родители. Оценить яркую премьеру можно два дня подряд: 29 и 30 сентября. Постановку в Оперном театре будут показывать до декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге артисты «Урал Опера Балета» провели генеральную репетицию премьерного спектакля «Дюймовочка». Зрители увидят неклассическое прочтение известной детской сказки Ганса Христиана Андерсена с яркими декорациями, костюмами, детским хором и выходом артистов за пределы сцены. Публика увидит оперу Ефрема Подгайца «Дюймовочка» в постановке Надежды Столбовой о современной девочке 10-12 лет. Режиссер-постановщик описывает маленькую героиню, как ребенка, который не идет на компромиссы — не соглашается выходить замуж за сына жабы, жука или крота, она стремится к идеалу. К тому же в новой интерпретации «Дюймовочки» Принц выступает не как награда за страдания, а как мечта, о которой героиня заявляет в начале спектакля и стремится к ней до конца. По началу действие происходит в детской комнате, а после Дюймовочка оказывается в сказочном мире, где ее встречают коварные жабы, пытающиеся затянуть ее в болото, самовлюбленный жук и скупой крот. Постановку отличают яркие краски, костюмы необычной формы и внимание к деталям. Например, в опере есть персонажи, похожие на микроорганизмы, в руках которых — палочки с букашками, лягушки представляются слизкими с помощью слайма, жуки становятся колючими за счет шапок. В дополнение к этому опера выходит за пределы сцены — Ласточка оказывается на балконе театра, откуда поет песни Дюймовочке, а Лягушата, которых исполняют дети, оказываются на балконе рядом с оркестровой ямой и дают дополнительное музыкальное хоровое сопровождение спектаклю. Также в «Дюймовочке» есть множество шуток и отсылок к современности — их поймут подростки и взрослые: трендовые танцы из Тик-Тока или персонажи-насекомые, которые напоминают безликих близняшек из игры Atomic Heart. К слову, создатели спектакля заявляют, что одной из главных целей новой «Дюймовочки» является популяризация семейных ценностей. В конце спектакля зритель видит модель идеальной семьи, где у девушки есть муж и родители. Оценить яркую премьеру можно два дня подряд: 29 и 30 сентября. Постановку в Оперном театре будут показывать до декабря.