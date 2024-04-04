Екатеринбуржцы раскупили дорогие билеты на дебют нового худрука «Урал Опера Балет». Фото

В Екатеринбурге провели генеральный прогон балета «Сказки Перро»

04 апреля 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Премьеры пройдут с 5 по 7 апреля, а также балет можно будет увидеть в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге готовятся к презентации балета «Сказки Перро». Судя по сайту «Урал Опера Балет», на первый день показа самые дорогие билеты (стоимостью 4000 рублей) уже разобрали. Стоит напомнить, что это первая премьерная постановка нового художественного руководителя «Урал Опера Балет» Максима Петрова. Огромные светящиеся глаза, лапы кота и вязаный лес — URA.RU подглядело, чем будут удивлять зрителей с 5 по 7 апреля. Масштабы декораций удивят публику с первых минут: при поднятии занавеса сразу предстает огромный вязаный лес, на который потратили всего 200 кг ниток. Художник-постановщик Юлиана Лайкова рассказала, что в этой постановке лес является связующим звеном всех сказок, и он рождает персонажей, которые сначала обезличены. Вместе с тем фон фактически и сам становится героем и показывает свое настроение в зависимости от сказки. Всего же их четыре: «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя Борода» и «Мальчик-с-пальчик». Произведения Шарля Перро знакомы многим из детства, но, как ранее подчеркивали создатели, балет смогут посетить только ребята с 12 лет. И вот почему: маленьких детей вполне могут напугать истории про коварного мужа, который убивал своих жен, мальчика с мизинец, встретившегося с Людоедом, или огромные светящиеся глаза кота. По словам худрука Максима Петрова, от первоначальной задумки до воплощения в жизнь спектакль изменился примерно на 30%. «Что-то ушло, что-то в нем появилось, что-то допридумывалось уже во время сценических прогонов. Потому что одно дело — собрать спектакль в репетиционном зале без костюмов. Какие-то смыслы приросли во время сценических репетиций, и до последнего дня они прирастают», — объяснил Петров. Вместе с ним над хореографией работали Александр Меркушев и Константин Хлебников. Музыку для балетов по заказу театра написали Алексей Боловленков, Дмитрий Мазуров, а также Настасья Хрущева, которая рассказала, что у постановки есть особая фишка — вокал. «Мне кажется, балет с пением — это то, что Богдан [Королек, ассистент хореографов] продвигает в разных проектах. И здесь он вместе с Максимом [Петровым] предложили всем композиторам включить голос. Я не буду сейчас спойлерить, но голос будет в каждом акте, и он будет абсолютно по-разному трактован», — рассказала Хрущева. Максим Петров пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет, осенью 2023 года. Под руководством нового худрука готовится три балетные премьеры, первая из них — «Сказки Перро». О том, как в оперном готовили декорации к премьере, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге готовятся к презентации балета «Сказки Перро». Судя по сайту «Урал Опера Балет», на первый день показа самые дорогие билеты (стоимостью 4000 рублей) уже разобрали. Стоит напомнить, что это первая премьерная постановка нового художественного руководителя «Урал Опера Балет» Максима Петрова. Огромные светящиеся глаза, лапы кота и вязаный лес — URA.RU подглядело, чем будут удивлять зрителей с 5 по 7 апреля. Масштабы декораций удивят публику с первых минут: при поднятии занавеса сразу предстает огромный вязаный лес, на который потратили всего 200 кг ниток. Художник-постановщик Юлиана Лайкова рассказала, что в этой постановке лес является связующим звеном всех сказок, и он рождает персонажей, которые сначала обезличены. Вместе с тем фон фактически и сам становится героем и показывает свое настроение в зависимости от сказки. Всего же их четыре: «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя Борода» и «Мальчик-с-пальчик». Произведения Шарля Перро знакомы многим из детства, но, как ранее подчеркивали создатели, балет смогут посетить только ребята с 12 лет. И вот почему: маленьких детей вполне могут напугать истории про коварного мужа, который убивал своих жен, мальчика с мизинец, встретившегося с Людоедом, или огромные светящиеся глаза кота. По словам худрука Максима Петрова, от первоначальной задумки до воплощения в жизнь спектакль изменился примерно на 30%. «Что-то ушло, что-то в нем появилось, что-то допридумывалось уже во время сценических прогонов. Потому что одно дело — собрать спектакль в репетиционном зале без костюмов. Какие-то смыслы приросли во время сценических репетиций, и до последнего дня они прирастают», — объяснил Петров. Вместе с ним над хореографией работали Александр Меркушев и Константин Хлебников. Музыку для балетов по заказу театра написали Алексей Боловленков, Дмитрий Мазуров, а также Настасья Хрущева, которая рассказала, что у постановки есть особая фишка — вокал. «Мне кажется, балет с пением — это то, что Богдан [Королек, ассистент хореографов] продвигает в разных проектах. И здесь он вместе с Максимом [Петровым] предложили всем композиторам включить голос. Я не буду сейчас спойлерить, но голос будет в каждом акте, и он будет абсолютно по-разному трактован», — рассказала Хрущева. Максим Петров пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет, осенью 2023 года. Под руководством нового худрука готовится три балетные премьеры, первая из них — «Сказки Перро». О том, как в оперном готовили декорации к премьере, — в материале URA.RU.