В Екатеринбург приехал вокальный коуч из Италии, чтобы учить артистов правильно петь в опере. Фото

В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция перед премьерой «Любовного напитка»

07 декабря 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Первый показ «Любовного напитка» пройдет 8 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В «Урал Опера Балете» в Екатеринбурге готовятся к премьерным показам новой комедийной оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Ради идеального исполнения (первая презентация пройдет 8 декабря) в Екатеринбург пригласили вокального коуча Алессандро Биччи из Италии, который обучал оперных певцов правильному произношению итальянских слова, а также перенесли героев в 1950-е годы. «Алессандро прекрасен. Для нас большая удача, что он приехал и помогает нам. Мы ему очень доверяем. Мы часто поем на итальянском, но все равно это звучит так же, как китайцы говорят на русском, поэтому надо все корректировать. Итальянская речь более четкая, а у нас что-то глубокое, яркое, губы будто скованы из-за холода», — рассказала URA.RU исполнительница главной партии Ольга Семенищева. Произношение — это не единственное, что проработали ради премьерных показов. В оригинале действие оперы происходит в итальянской деревне XIX века, однако режиссер Елизавета Корнеева решила перенести персонажей в 1950-е годы. «Если делать с отсылкой к оригиналу — таких постановок очень много, а делать современную — этим никого не удивишь, людей в джинсах можно встретить на улице. А в театре хочется видеть некую красоту. Выбрали 50-е годы, потому что, по мнению режиссер, это психологически счастливое время: после тяжелых исторических событий люди выдохнули, а жизнь возвращалась в свое русло», — пояснила художник-постановщик Екатерина Агений. Из-за выбора новой эпохи костюмы и декорации решили сделать красочными и с отсылкой к картинам Винсента ван Гога. Например, в первой части оперы зрители увидят огромное пшеничное поле, по которому будут бегать участники постановки. Во второй части основным местом действия станут крыша и вода. В остальном же от сюжета решили не отходить. Опера, которую решили поставить в «Урал Опера Балете» спустя 30 лет, расскажет о крестьянине Неморино, который влюблен в богатую землевладелицу Адину. Но она не торопится отвечать ему взаимностью и в целом держит образ феминистки. В один день неожиданно появляется сержант Белькоре, желающий женится на девушке. Раскручиванию интриги способствует и лекарь-шарлатан Дулькамары, который продает Неморино некий любовный напиток — он должен помочь безответно влюбленному мужчине привлечь Адину. Премьера пройдет 8 декабря в «Урал Опера Балете». Постановка будет исполняться на итальянском языке с титрами на русском языке. Ранее артисты «Урал Опера Балета» представили публике яркую премьеру о бескомпромиссной современной Дюймовочке. Создатели спектакля заявляли, что одной из главных целей новой «Дюймовочки» является популяризация семейных ценностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В «Урал Опера Балете» в Екатеринбурге готовятся к премьерным показам новой комедийной оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти. Ради идеального исполнения (первая презентация пройдет 8 декабря) в Екатеринбург пригласили вокального коуча Алессандро Биччи из Италии, который обучал оперных певцов правильному произношению итальянских слова, а также перенесли героев в 1950-е годы. «Алессандро прекрасен. Для нас большая удача, что он приехал и помогает нам. Мы ему очень доверяем. Мы часто поем на итальянском, но все равно это звучит так же, как китайцы говорят на русском, поэтому надо все корректировать. Итальянская речь более четкая, а у нас что-то глубокое, яркое, губы будто скованы из-за холода», — рассказала URA.RU исполнительница главной партии Ольга Семенищева. Произношение — это не единственное, что проработали ради премьерных показов. В оригинале действие оперы происходит в итальянской деревне XIX века, однако режиссер Елизавета Корнеева решила перенести персонажей в 1950-е годы. «Если делать с отсылкой к оригиналу — таких постановок очень много, а делать современную — этим никого не удивишь, людей в джинсах можно встретить на улице. А в театре хочется видеть некую красоту. Выбрали 50-е годы, потому что, по мнению режиссер, это психологически счастливое время: после тяжелых исторических событий люди выдохнули, а жизнь возвращалась в свое русло», — пояснила художник-постановщик Екатерина Агений. Из-за выбора новой эпохи костюмы и декорации решили сделать красочными и с отсылкой к картинам Винсента ван Гога. Например, в первой части оперы зрители увидят огромное пшеничное поле, по которому будут бегать участники постановки. Во второй части основным местом действия станут крыша и вода. В остальном же от сюжета решили не отходить. Опера, которую решили поставить в «Урал Опера Балете» спустя 30 лет, расскажет о крестьянине Неморино, который влюблен в богатую землевладелицу Адину. Но она не торопится отвечать ему взаимностью и в целом держит образ феминистки. В один день неожиданно появляется сержант Белькоре, желающий женится на девушке. Раскручиванию интриги способствует и лекарь-шарлатан Дулькамары, который продает Неморино некий любовный напиток — он должен помочь безответно влюбленному мужчине привлечь Адину. Премьера пройдет 8 декабря в «Урал Опера Балете». Постановка будет исполняться на итальянском языке с титрами на русском языке. Ранее артисты «Урал Опера Балета» представили публике яркую премьеру о бескомпромиссной современной Дюймовочке. Создатели спектакля заявляли, что одной из главных целей новой «Дюймовочки» является популяризация семейных ценностей.