У погибшего рабочего на заводе Нижнего Тагиле остались двое детей

10 сентября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Оба ребенка несовершеннолетние (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU У 45-летнего газовщика Алексея Кленина, погибшего на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле 10 сентября, остались семилетний сын и трехлетняя дочка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Погибшим оказался местный житель Алексей Кленин (1979 года рождения), у которого остались двое несовершеннолетних детей — сын (2017 года рождения) и дочь (2021 года рождения)», — сказал полковник Горелых. Он также выразил искренние соболезнования близким пострадавших и коллективу предприятия. ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Кленин скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У 45-летнего газовщика Алексея Кленина, погибшего на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле 10 сентября, остались семилетний сын и трехлетняя дочка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Погибшим оказался местный житель Алексей Кленин (1979 года рождения), у которого остались двое несовершеннолетних детей — сын (2017 года рождения) и дочь (2021 года рождения)», — сказал полковник Горелых. Он также выразил искренние соболезнования близким пострадавших и коллективу предприятия. ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Кленин скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.