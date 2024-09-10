У погибшего рабочего на заводе Нижнего Тагиле остались двое детей

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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , ребенок, мама с ребенком, мать, детство, руки, родительство, рука ребенка, рука матери
Оба ребенка несовершеннолетние (архивное фото) Фото:

У 45-летнего газовщика Алексея Кленина, погибшего на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле 10 сентября, остались семилетний сын и трехлетняя дочка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Погибшим оказался местный житель Алексей Кленин (1979 года рождения), у которого остались двое несовершеннолетних детей — сын (2017 года рождения) и дочь (2021 года рождения)», — сказал полковник Горелых. Он также выразил искренние соболезнования близким пострадавших и коллективу предприятия.

ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Кленин скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.

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У 45-летнего газовщика Алексея Кленина, погибшего на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле 10 сентября, остались семилетний сын и трехлетняя дочка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Погибшим оказался местный житель Алексей Кленин (1979 года рождения), у которого остались двое несовершеннолетних детей — сын (2017 года рождения) и дочь (2021 года рождения)», — сказал полковник Горелых. Он также выразил искренние соболезнования близким пострадавших и коллективу предприятия. ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Кленин скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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