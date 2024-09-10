У погибшего рабочего на заводе Нижнего Тагиле остались двое детей

У 45-летнего газовщика Алексея Кленина, погибшего на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле 10 сентября, остались семилетний сын и трехлетняя дочка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Погибшим оказался местный житель Алексей Кленин (1979 года рождения), у которого остались двое несовершеннолетних детей — сын (2017 года рождения) и дочь (2021 года рождения)», — сказал полковник Горелых. Он также выразил искренние соболезнования близким пострадавших и коллективу предприятия.
ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Кленин скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.
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