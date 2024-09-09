В Нижнем Тагиле 10 сентября рабочих металлургического комбината накрыло горячим газом, когда они настраивали газораспределительную станцию доменной печи. В результате ЧП погиб один газовщик, еще троих с ожогами госпитализировали, рассказали URA.RU представители завода.
«Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника госпитализированы с ожогами», — пояснили на предприятии.
На данный момент создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего», — добавили представители.
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