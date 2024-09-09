Происшествия На заводе Нижнего Тагила при взрыве погиб рабочий, трое пострадали. Видео 10 сентября 2024 в 14:01 Размер текста - 17 + На комбинате создана комиссия для расследования ЧП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле 10 сентября рабочих металлургического комбината накрыло горячим газом, когда они настраивали газораспределительную станцию доменной печи. В результате ЧП погиб один газовщик, еще троих с ожогами госпитализировали, рассказали URA.RU представители завода. «Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника госпитализированы с ожогами», — пояснили на предприятии. На данный момент создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего», — добавили представители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижнем Тагиле 10 сентября рабочих металлургического комбината накрыло горячим газом, когда они настраивали газораспределительную станцию доменной печи. В результате ЧП погиб один газовщик, еще троих с ожогами госпитализировали, рассказали URA.RU представители завода. «Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника госпитализированы с ожогами», — пояснили на предприятии. На данный момент создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего», — добавили представители. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям