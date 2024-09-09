09 сентября 2024

На заводе Нижнего Тагила при взрыве погиб рабочий, трое пострадали. Видео

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, нтмк, металлургия, промышленное предприятие, завод, нижнетагильский металлургический комбинат, конвертерный цех
На комбинате создана комиссия для расследования ЧП Фото:

В Нижнем Тагиле 10 сентября рабочих металлургического комбината накрыло горячим газом, когда они настраивали газораспределительную станцию доменной печи. В результате ЧП погиб один газовщик, еще троих с ожогами госпитализировали, рассказали URA.RU представители завода.

«Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника госпитализированы с ожогами», — пояснили на предприятии.

На данный момент создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего», — добавили представители.

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В Нижнем Тагиле 10 сентября рабочих металлургического комбината накрыло горячим газом, когда они настраивали газораспределительную станцию доменной печи. В результате ЧП погиб один газовщик, еще троих с ожогами госпитализировали, рассказали URA.RU представители завода. «Во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи произошел выход горячего газа. В результате газовщик получил травмы, несовместимые с жизнью, еще три сотрудника госпитализированы с ожогами», — пояснили на предприятии. На данный момент создана комиссия для расследования обстоятельств происшествия. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего», — добавили представители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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