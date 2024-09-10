Пострадавших на тагильском заводе доставят в Екатеринбург, работает авиация

Двух пострадавших на металлургическом заводе Нижнего Тагила доставят в Городскую клиническую больницу Екатеринбурга № 40. Третий рабочий уже там. Для госпитализации одного из пострадавших задействуют вертолет, а для другого автомобиль, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«Специалистами Территориального центра медицины катастроф принято решение о госпитализации трех пациентов в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Один пациент уже доставлен в лечебное учреждение, двое других будут перегоспитализированы позже. В том числе один посредством санавиации, другой реанимобилем», — следует из сообщения.
Трагедия произошла 10 сентября, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали. У погибшего остались двое несовершеннолетних детей. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи завели уголовное дело.
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