Пострадавших на тагильском заводе доставят в Екатеринбург, работает авиация

10 сентября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Рабочих госпитализируют в больницу № 40 Фото: Илья Московец © URA.RU Двух пострадавших на металлургическом заводе Нижнего Тагила доставят в Городскую клиническую больницу Екатеринбурга № 40. Третий рабочий уже там. Для госпитализации одного из пострадавших задействуют вертолет, а для другого автомобиль, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Специалистами Территориального центра медицины катастроф принято решение о госпитализации трех пациентов в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Один пациент уже доставлен в лечебное учреждение, двое других будут перегоспитализированы позже. В том числе один посредством санавиации, другой реанимобилем», — следует из сообщения. Трагедия произошла 10 сентября, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали. У погибшего остались двое несовершеннолетних детей. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух пострадавших на металлургическом заводе Нижнего Тагила доставят в Городскую клиническую больницу Екатеринбурга № 40. Третий рабочий уже там. Для госпитализации одного из пострадавших задействуют вертолет, а для другого автомобиль, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Специалистами Территориального центра медицины катастроф принято решение о госпитализации трех пациентов в ГКБ № 40 Екатеринбурга. Один пациент уже доставлен в лечебное учреждение, двое других будут перегоспитализированы позже. В том числе один посредством санавиации, другой реанимобилем», — следует из сообщения. Трагедия произошла 10 сентября, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия. Еще троих рабочих с ожогами госпитализировали. У погибшего остались двое несовершеннолетних детей. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи завели уголовное дело.