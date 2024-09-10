Стало известно, когда жильцы пострадавшего дома в Раменском смогут попасть в квартиры

Замглавы Раменского Векленко: жильцы пострадавшего дома сегодня вернутся в него

10 сентября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Люди, которые живут не выше шестого этажа пострадавшего дома в Раменском, могут сегодня вернуться в квартиры за вещами, заявил Владимир Векленко Фото: Телеграм канал\ ГородОК Жуковский Раменское \ https://t.me/ugorodok/123093 новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 Жители пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском, которые живут с первого по шестой этажи, смогут сегодня попасть в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи. Однако выше шестого этажа до сих пор проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко. Новость по теме Повреждены несколько этажей и десятки квартир: последствия разрушительной атаки БПЛА в Раменском. Фоторепортаж «Мы сейчас будем делить жителей первого подъезда Спортивной, 6 на две группы. Это жители первого-шестого этажа включительно. Эти квартиры менее пострадали. И туда Следственный комитет Московской области уже дает нам комиссионный доступ», — заявил Векленко жителям пострадавшего дома. Его слова передает РИА Новости. Представители власти и правоохранительные органы сопроводят жителей для обеспечения безопасности. Также они могут в случае необходимости взломать двери, чтобы оперативно восстановить инженерные сети. Доступ к квартирам, расположенным выше шестого этажа, пока ограничен из-за проведения следственных действий. Владимир Векленко уточнил, что как только будет получено разрешение от Следственного комитета РФ, жильцы будут уведомлены и смогут осмотреть свои помещения в составе комиссии. ВСУ ночью 10 сентября атаковали Московскую область и другие регионы России. Пострадали жилые здания. Раменский район понес наибольшие разрушения: пострадали не только жилые объекты, но и инфраструктура аэропорта «Жуковский», в частности взлетная полоса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг появившиеся ранее данные о погибшем ребенке и сообщил о гибели 46-летней женщины, проживавшей на Спортивном проспекте. Он также уточнил, что всего в результате атак беспилотников в Раменском пострадали три человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском, которые живут с первого по шестой этажи, смогут сегодня попасть в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи. Однако выше шестого этажа до сих пор проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко. «Мы сейчас будем делить жителей первого подъезда Спортивной, 6 на две группы. Это жители первого-шестого этажа включительно. Эти квартиры менее пострадали. И туда Следственный комитет Московской области уже дает нам комиссионный доступ», — заявил Векленко жителям пострадавшего дома. Его слова передает РИА Новости. Представители власти и правоохранительные органы сопроводят жителей для обеспечения безопасности. Также они могут в случае необходимости взломать двери, чтобы оперативно восстановить инженерные сети. Доступ к квартирам, расположенным выше шестого этажа, пока ограничен из-за проведения следственных действий. Владимир Векленко уточнил, что как только будет получено разрешение от Следственного комитета РФ, жильцы будут уведомлены и смогут осмотреть свои помещения в составе комиссии. ВСУ ночью 10 сентября атаковали Московскую область и другие регионы России. Пострадали жилые здания. Раменский район понес наибольшие разрушения: пострадали не только жилые объекты, но и инфраструктура аэропорта «Жуковский», в частности взлетная полоса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опроверг появившиеся ранее данные о погибшем ребенке и сообщил о гибели 46-летней женщины, проживавшей на Спортивном проспекте. Он также уточнил, что всего в результате атак беспилотников в Раменском пострадали три человека.