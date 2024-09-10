Белый дом: США не поддерживают удары ВСУ вглубь РФ, вопреки планам Байдена

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Джон Кирби заявил, что Белый дом не изменил своего решения и не даст разрешения для ВСУ бить вглубь РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не поддерживают удары украинской армии вглубь российской территории, в том числе оружием американского производства, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Подобное идет вопреки планам президента страны Джо Байдена по переговорам с премьер-министром Великобритании Киром Стармером насчет вопроса о разрешении для Киева использовать дальнобойное оружие.

«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США», — заявил Кирби. Его слова передает телеканал CNN.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден и Стармер обсудят 13 августа вопрос о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России. Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания на базе «Рамштайн» не смог склонить своих западных союзников, чтобы те разрешили ему использовать оружие большой дальности.

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США не поддерживают удары украинской армии вглубь российской территории, в том числе оружием американского производства, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Подобное идет вопреки планам президента страны Джо Байдена по переговорам с премьер-министром Великобритании Киром Стармером насчет вопроса о разрешении для Киева использовать дальнобойное оружие. «В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США», — заявил Кирби. Его слова передает телеканал CNN. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден и Стармер обсудят 13 августа вопрос о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России. Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания на базе «Рамштайн» не смог склонить своих западных союзников, чтобы те разрешили ему использовать оружие большой дальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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