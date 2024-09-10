Белый дом: США не поддерживают удары ВСУ вглубь РФ, вопреки планам Байдена

США не поддерживают удары украинской армии вглубь российской территории, в том числе оружием американского производства, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Подобное идет вопреки планам президента страны Джо Байдена по переговорам с премьер-министром Великобритании Киром Стармером насчет вопроса о разрешении для Киева использовать дальнобойное оружие.
«В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США», — заявил Кирби. Его слова передает телеканал
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Байден и Стармер обсудят 13 августа вопрос о разрешении ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России. Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания на базе «Рамштайн» не смог склонить своих западных союзников, чтобы те разрешили ему использовать оружие большой дальности.
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