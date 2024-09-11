Морпехи взяли в плен отступающих солдат ВСУ в Курской области

11 сентября 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

Российские морпехи взяли в плен группу ВСУ, у которой при себе не было ни боекомплекта, ни припасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота, перейдя в контрнаступление под Курском, взяли в плен группу украинских штурмовиков, они отступали с направления. Об этом сообщил представитель силового ведомства. «Морпехи 810-й бригады, в рамках начавшегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта», — заявили силовики. Его слова приводит РИА Новости. На допросе украинские военные рассказали, что потеряли связь с подразделением. В последствии они заблудились и пытались отступить к сослуживцам. ВС РФ 10 сентября начали контрнаступательные операции в Курской области, вытесняя подразделения ВС Украины из региона. В результате было освобождено свыше 10 километров территории и ряд населенных пунктов. В ходе освобождения села Снагость в Курской области российскими десантниками были взяты в плен солдаты ВСУ. Украинские военнослужащие выразили благодарность за сохранение жизней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота, перейдя в контрнаступление под Курском, взяли в плен группу украинских штурмовиков, они отступали с направления. Об этом сообщил представитель силового ведомства. «Морпехи 810-й бригады, в рамках начавшегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта», — заявили силовики. Его слова приводит РИА Новости. На допросе украинские военные рассказали, что потеряли связь с подразделением. В последствии они заблудились и пытались отступить к сослуживцам. ВС РФ 10 сентября начали контрнаступательные операции в Курской области, вытесняя подразделения ВС Украины из региона. В результате было освобождено свыше 10 километров территории и ряд населенных пунктов. В ходе освобождения села Снагость в Курской области российскими десантниками были взяты в плен солдаты ВСУ. Украинские военнослужащие выразили благодарность за сохранение жизней.