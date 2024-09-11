Морпехи взяли в плен отступающих солдат ВСУ в Курской области

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Алексей Текслер и Борис Подольный на торжественной церемонии вручения знаков «Команда Путина». Челябинск, морская пехота
Российские морпехи взяли в плен группу ВСУ, у которой при себе не было ни боекомплекта, ни припасов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота, перейдя в контрнаступление под Курском, взяли в плен группу украинских штурмовиков, они отступали с направления. Об этом сообщил представитель силового ведомства.

«Морпехи 810-й бригады, в рамках начавшегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта», — заявили силовики. Его слова приводит РИА Новости.

На допросе украинские военные рассказали, что потеряли связь с подразделением. В последствии они заблудились и пытались отступить к сослуживцам.

ВС РФ 10 сентября начали контрнаступательные операции в Курской области, вытесняя подразделения ВС Украины из региона. В результате было освобождено свыше 10 километров территории и ряд населенных пунктов. В ходе освобождения села Снагость в Курской области российскими десантниками были взяты в плен солдаты ВСУ. Украинские военнослужащие выразили благодарность за сохранение жизней.

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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота, перейдя в контрнаступление под Курском, взяли в плен группу украинских штурмовиков, они отступали с направления. Об этом сообщил представитель силового ведомства. «Морпехи 810-й бригады, в рамках начавшегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков. По словам морпехов, у украинских военных не было при себе ни припасов, ни боекомплекта», — заявили силовики. Его слова приводит РИА Новости. На допросе украинские военные рассказали, что потеряли связь с подразделением. В последствии они заблудились и пытались отступить к сослуживцам. ВС РФ 10 сентября начали контрнаступательные операции в Курской области, вытесняя подразделения ВС Украины из региона. В результате было освобождено свыше 10 километров территории и ряд населенных пунктов. В ходе освобождения села Снагость в Курской области российскими десантниками были взяты в плен солдаты ВСУ. Украинские военнослужащие выразили благодарность за сохранение жизней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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