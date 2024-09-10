10 сентября 2024

РВ: взятые в плен под Курском солдаты ВСУ на видео поблагодарили ВДВ РФ за жизнь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленные солдаты ВСУ поблагодарили российских десантников за спасенные жизни
Пленные солдаты ВСУ поблагодарили российских десантников за спасенные жизни Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские десантники взяли в Курской области пленных боевиков ВСУ. Солдаты украинской армии поблагодарили ВДВ за спасенные жизни, следует из видео, опубликованного «Военкорами Русской Весны».

«В ходе нашего победоносного контрнаступления сегодня у Снагости были уничтожены десятки оккупантов, часть сдалась в плен и выжила», — пишут «Военкоры Русской Весны» в telegram-канале. На видео, предположительно, пленные боевики ВСУ благодарят российских десантников за спасенные жизни.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается.

Ранее появились кадры взятия в плен боевиков ВСУ под Курском. Военкоры сообщали о начале масштабного наступления российской армии в частично занятом ВСУ регионе. Информация не подтверждалась Минобороны РФ. 

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Российские десантники взяли в Курской области пленных боевиков ВСУ. Солдаты украинской армии поблагодарили ВДВ за спасенные жизни, следует из видео, опубликованного «Военкорами Русской Весны». «В ходе нашего победоносного контрнаступления сегодня у Снагости были уничтожены десятки оккупантов, часть сдалась в плен и выжила», — пишут «Военкоры Русской Весны» в telegram-канале. На видео, предположительно, пленные боевики ВСУ благодарят российских десантников за спасенные жизни. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать. Ответ ожидается. Ранее появились кадры взятия в плен боевиков ВСУ под Курском. Военкоры сообщали о начале масштабного наступления российской армии в частично занятом ВСУ регионе. Информация не подтверждалась Минобороны РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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