Харрис поймали на хитрости во время дебатов в Трампом. Фото

У Харрис обнаружили секретные сережки-наушники во время дебатов в Трампом

11 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Харрис во время дебатов использовала сережки-наушники Nova H1 Audio, заявил Джонни Кинг Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время прошедших дебатов с ее оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом использовала сережки-наушники. В связи с этим во время мероприятия вице-президент Штатов делала пометки ручкой, хотя это было запрещено, сообщил американский музыкант Джонни Кинг. Новость по теме Споры об Украине, совместные оскорбления и мемы: как прошел первый раунд дебатов Трампа и Харрис «Вот почему она постоянно делала заметки ручкой во время дебатов, хотя до этого было четко оговорено, что никаких заметок не будет», — заявил Кинг на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что речь идет о сережках Nova H1 Audio. Они представляют собой беспроводные наушники. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедшие во Флориде дебаты шоу. Она добавила, что оба кандидата не несли ответственности за все сказанные слова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время прошедших дебатов с ее оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом использовала сережки-наушники. В связи с этим во время мероприятия вице-президент Штатов делала пометки ручкой, хотя это было запрещено, сообщил американский музыкант Джонни Кинг. «Вот почему она постоянно делала заметки ручкой во время дебатов, хотя до этого было четко оговорено, что никаких заметок не будет», — заявил Кинг на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что речь идет о сережках Nova H1 Audio. Они представляют собой беспроводные наушники. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедшие во Флориде дебаты шоу. Она добавила, что оба кандидата не несли ответственности за все сказанные слова.