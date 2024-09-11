Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время прошедших дебатов с ее оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом использовала сережки-наушники. В связи с этим во время мероприятия вице-президент Штатов делала пометки ручкой, хотя это было запрещено, сообщил американский музыкант Джонни Кинг.
«Вот почему она постоянно делала заметки ручкой во время дебатов, хотя до этого было четко оговорено, что никаких заметок не будет», — заявил Кинг на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что речь идет о сережках Nova H1 Audio. Они представляют собой беспроводные наушники.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прошедшие во Флориде дебаты шоу. Она добавила, что оба кандидата не несли ответственности за все сказанные слова.
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