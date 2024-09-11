Из Курской области вывезли 150 тысяч человек с момента вторжения ВСУ

Более чем за месяц боев из Курской области эвакуировали 150 тысяч человек. Об этом заявил на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия… Переселены в безопасные районы более 150 тысяч человек», — заявил Алексей Смирнов. Его слова приводит ТАСС.
Бои в Курской области начались 6 августа. На данный момент ВС РФ развивают мощное контрнаступление. По данным командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, уже освобождено 10 населенных пунктов. У ВСУ рухнул левый фланг. Наступление продолжается.
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