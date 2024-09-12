CNN: с Донбасса не прекращается поток раненых солдат ВСУ

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Раненым военным ВСУ не хватает мест в больницах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поток раненых украинских военных с передовой на Донбассе практически не прекращается. В больницах не хватает мест для размещения пациентов, передает телеканал CNN.

«Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — сообщает телеканал. CNN подчеркивает, что среди раненых украинских военнослужащих преобладают усталость и низкий моральный дух.

В последние недели Минобороны России сообщает об активном продвижении ВС РФ в зоне спецоперации. Параллельно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что в Курской области Киев потерял около семи тысяч человек.

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Поток раненых украинских военных с передовой на Донбассе практически не прекращается. В больницах не хватает мест для размещения пациентов, передает телеканал CNN. «Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — сообщает телеканал. CNN подчеркивает, что среди раненых украинских военнослужащих преобладают усталость и низкий моральный дух. В последние недели Минобороны России сообщает об активном продвижении ВС РФ в зоне спецоперации. Параллельно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что в Курской области Киев потерял около семи тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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