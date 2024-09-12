CNN: с Донбасса не прекращается поток раненых солдат ВСУ

12 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Раненым военным ВСУ не хватает мест в больницах Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поток раненых украинских военных с передовой на Донбассе практически не прекращается. В больницах не хватает мест для размещения пациентов, передает телеканал CNN. «Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — сообщает телеканал. CNN подчеркивает, что среди раненых украинских военнослужащих преобладают усталость и низкий моральный дух. В последние недели Минобороны России сообщает об активном продвижении ВС РФ в зоне спецоперации. Параллельно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что в Курской области Киев потерял около семи тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поток раненых украинских военных с передовой на Донбассе практически не прекращается. В больницах не хватает мест для размещения пациентов, передает телеканал CNN. «Большинство городов на востоке Украины сталкиваются с огромными проблемами в попытке найти достаточно больничных коек, чтобы разместить раненых с передовой, поступающих почти непрекращающимся потоком», — сообщает телеканал. CNN подчеркивает, что среди раненых украинских военнослужащих преобладают усталость и низкий моральный дух. В последние недели Минобороны России сообщает об активном продвижении ВС РФ в зоне спецоперации. Параллельно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что в Курской области Киев потерял около семи тысяч человек.