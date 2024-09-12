У северных границ РФ был замечен самолет-разведчик шведских ВВС, в это же время были сбиты два беспилотника ВСУ в Мурманской области неподалеку от аэродрома «Оленья». Об этом заявили военкоры.
«В Мурманской области, в 7 километрах от аэродрома „Оленья“, сбиты два беспилотника. „Долетели с Украины“, ага. Шведский разведчик оказался в это время по ту сторону границы тоже „совершенно случайно“, — сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он связал ограничения в аэропортах Мурманска и Апатитов с атакой БПЛА, а их, в свою очередь, с работой самолета-разведчика Швеции у северных границ России.
Ранее в небе над Мурманской областью были замечены до трех неопознанных объектов. По предварительной информации, это были беспилотники ВСУ, залетевшие со стороны Архангельской области и направляющиеся в сторону аэропорта «Оленья». Несмотря на то, что дроны были сбиты, аэропорты региона закрылись второй раз за сутки. Так власти реализовали план «Ковер» для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
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