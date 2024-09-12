Прокуратура отреагировала на жалобы студентов УрФУ из-за давки в автобусах

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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, остановка, автобус, давка, час пик
Прокуратура проверит выполнение обязательств перевозчиков (архивное фото) Фото:

Прокуратура организовала проверку из-за жалоб студентов Уральского федерального университета на работу общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, откуда они ежедневно уезжают на учебу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения и количество пересадок при движении к месту учебы», — следует из сообщения.

О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты писали письмо мэру Алексею Орлову, а также планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт до вуза.

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Прокуратура организовала проверку из-за жалоб студентов Уральского федерального университета на работу общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, откуда они ежедневно уезжают на учебу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения и количество пересадок при движении к месту учебы», — следует из сообщения. О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты писали письмо мэру Алексею Орлову, а также планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт до вуза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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