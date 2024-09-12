Прокуратура отреагировала на жалобы студентов УрФУ из-за давки в автобусах

12 сентября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит выполнение обязательств перевозчиков (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Прокуратура организовала проверку из-за жалоб студентов Уральского федерального университета на работу общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, откуда они ежедневно уезжают на учебу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения и количество пересадок при движении к месту учебы», — следует из сообщения. О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты писали письмо мэру Алексею Орлову, а также планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт до вуза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура организовала проверку из-за жалоб студентов Уральского федерального университета на работу общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, откуда они ежедневно уезжают на учебу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации перевозки пассажиров в общественном транспорте. В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения и количество пересадок при движении к месту учебы», — следует из сообщения. О проблеме с общественным транспортом из Новокольцовского студенты писали письмо мэру Алексею Орлову, а также планировали создать петицию и собрать подписи для привлечения внимания к ситуации. Учащиеся просили запустить больше автобусов № 56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт до вуза.