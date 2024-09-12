Происшествия Должностных лиц «Военторга» проверяют на причастность к мошенничеству 12 сентября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 + Должностных лиц при Минобороны РФ проверят на причастность к крупному мошенничеству, связанного с ООО «Ленбытхим» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Новость по теме Похитил у армии 20 млн: что известно о деле гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова Следователи проверяют причастность должностных лиц «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к мошенничеству. Дело связано с гендиректором «Ленбытхим» Денисом Михайловым, которого подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении контракта с военным ведомством. «В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО „Военторг“ и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Его передает РИА Новости. СКР задержал Михайлова 12 сентября в Санкт-Петербурге, передает RT. По версии следствия, тот умышленно завышал цены на сырье при поставках бытовой химии и чистящих средств для Минобороны РФ. АО «Военторг» ранее заключила контракт с Михайловым для поставки чистящих средств и бытовой химии для департамента ресурсного обеспечения при Минобороны. Гендиректору «Ленбытхим» грозит до 10 лет заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следователи проверяют причастность должностных лиц «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к мошенничеству. Дело связано с гендиректором «Ленбытхим» Денисом Михайловым, которого подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении контракта с военным ведомством. «В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО „Военторг“ и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Его передает РИА Новости. СКР задержал Михайлова 12 сентября в Санкт-Петербурге, передает RT. По версии следствия, тот умышленно завышал цены на сырье при поставках бытовой химии и чистящих средств для Минобороны РФ. АО «Военторг» ранее заключила контракт с Михайловым для поставки чистящих средств и бытовой химии для департамента ресурсного обеспечения при Минобороны. Гендиректору «Ленбытхим» грозит до 10 лет заключения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям