Должностных лиц «Военторга» проверяют на причастность к мошенничеству

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Здание Министерства Обороны. Москва, министерство обороны рф, минобороны
Должностных лиц при Минобороны РФ проверят на причастность к крупному мошенничеству, связанного с ООО «Ленбытхим» Фото:
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Похитил у армии 20 млн: что известно о деле гендиректора «Ленбытхима» Дениса Михайлова

Следователи проверяют причастность должностных лиц «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к мошенничеству. Дело связано с гендиректором «Ленбытхим» Денисом Михайловым, которого подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении контракта с военным ведомством.

«В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО „Военторг“ и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Его передает РИА Новости.

СКР задержал Михайлова 12 сентября в Санкт-Петербурге, передает RT. По версии следствия, тот умышленно завышал цены на сырье при поставках бытовой химии и чистящих средств для Минобороны РФ. АО «Военторг» ранее заключила контракт с Михайловым для поставки чистящих средств и бытовой химии для департамента ресурсного обеспечения при Минобороны. Гендиректору «Ленбытхим» грозит до 10 лет заключения.

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Следователи проверяют причастность должностных лиц «Военторга» и департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к мошенничеству. Дело связано с гендиректором «Ленбытхим» Денисом Михайловым, которого подозревают в хищении более 20 миллионов рублей при исполнении контракта с военным ведомством. «В настоящее время проверяется причастность должностных лиц АО „Военторг“ и департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Его передает РИА Новости. СКР задержал Михайлова 12 сентября в Санкт-Петербурге, передает RT. По версии следствия, тот умышленно завышал цены на сырье при поставках бытовой химии и чистящих средств для Минобороны РФ. АО «Военторг» ранее заключила контракт с Михайловым для поставки чистящих средств и бытовой химии для департамента ресурсного обеспечения при Минобороны. Гендиректору «Ленбытхим» грозит до 10 лет заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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