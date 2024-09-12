В Херсонской области ВСУ обстреляли Центральный рынок в городе Новая Каховка. В результате украинской атаки один мирный житель погиб, восемь — получили ранения. Фотографии последствий показал губернатор региона Владимир Сальдо.
«Украинские нацисты устроили массированный варварский обстрел Новой Каховки. Под удар попал Центральный рынок — зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек (из них шестеро женщин, двое мужчин) получили ранения», — написал в своем telegram-канале глава Херсонской области Сальдо.
Шесть человек получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в Каховскую ЦРБ. Двоих тяжелораненых отправили в Геническую ЦРБ. Также в результате обстрела сгорел один автомобиль.
Ранее в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку. В Голой Пристани пострадали трое местных жителей, в числе которых 84-летняя женщина, 68-летний мужчина и 20-летний молодой человек.
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