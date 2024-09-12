Сальдо показал последствия массированного обстрела ВСУ Новой Каховки. Фото

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В результате ударов ВСУ по Новой Каховке сгорел один автомобиль (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области ВСУ обстреляли Центральный рынок в городе Новая Каховка. В результате украинской атаки один мирный житель погиб, восемь — получили ранения. Фотографии последствий показал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Украинские нацисты устроили массированный варварский обстрел Новой Каховки. Под удар попал Центральный рынок — зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек (из них шестеро женщин, двое мужчин) получили ранения», — написал в своем telegram-канале глава Херсонской области Сальдо.

Шесть человек получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в Каховскую ЦРБ. Двоих тяжелораненых отправили в Геническую ЦРБ. Также в результате обстрела сгорел один автомобиль.

Ранее в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку. В Голой Пристани пострадали трое местных жителей, в числе которых 84-летняя женщина, 68-летний мужчина и 20-летний молодой человек.

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В Херсонской области ВСУ обстреляли Центральный рынок в городе Новая Каховка. В результате украинской атаки один мирный житель погиб, восемь — получили ранения. Фотографии последствий показал губернатор региона Владимир Сальдо. «Украинские нацисты устроили массированный варварский обстрел Новой Каховки. Под удар попал Центральный рынок — зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек (из них шестеро женщин, двое мужчин) получили ранения», — написал в своем telegram-канале глава Херсонской области Сальдо. Шесть человек получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в Каховскую ЦРБ. Двоих тяжелораненых отправили в Геническую ЦРБ. Также в результате обстрела сгорел один автомобиль. Ранее в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ пострадали жители нескольких населенных пунктов, включая Голую Пристань и Новую Каховку. В Голой Пристани пострадали трое местных жителей, в числе которых 84-летняя женщина, 68-летний мужчина и 20-летний молодой человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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