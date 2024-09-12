Ранее пермского робота научили петь
Народная артистка России Надежда Бабкина исполнила песню в дуэте с человекоподобным роботом Арди, которого создали пермские инженеры. Певица и искусственный интеллект 12 сентября выступили на открытии первого дня Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
«Надежда Бабкина спела с дроидом. Дуэт состоялся на форуме объединенных культур», — пишет telegram-канал Mash.
Пермский робот уже произвел фурор на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ. Он представлял стенд Пермского края. Создатели ранее заявляли, что Арди научился писать песни и уже выпустил свой первый клип.
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