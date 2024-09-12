Надежда Бабкина спела дуэтом с пермским роботом Арди на форуме в Петербурге. Видео

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Ранее пермского робота научили петь
Ранее пермского робота научили петь Фото:

Народная артистка России Надежда Бабкина исполнила песню в дуэте с человекоподобным роботом Арди, которого создали пермские инженеры. Певица и искусственный интеллект 12 сентября выступили на открытии первого дня Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«Надежда Бабкина спела с дроидом. Дуэт состоялся на форуме объединенных культур», — пишет telegram-канал Mash.

Пермский робот уже произвел фурор на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ. Он представлял стенд Пермского края. Создатели ранее заявляли, что Арди научился писать песни и уже выпустил свой первый клип.

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Народная артистка России Надежда Бабкина исполнила песню в дуэте с человекоподобным роботом Арди, которого создали пермские инженеры. Певица и искусственный интеллект 12 сентября выступили на открытии первого дня Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. «Надежда Бабкина спела с дроидом. Дуэт состоялся на форуме объединенных культур», — пишет telegram-канал Mash. Пермский робот уже произвел фурор на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ. Он представлял стенд Пермского края. Создатели ранее заявляли, что Арди научился писать песни и уже выпустил свой первый клип.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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