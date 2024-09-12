По данным инсайдеров, Владимир Якушев станет сенатором и покинет должность полпреда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев станет сенатором Совета Федерации от губернатора Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали источники из политической сферы региона. Действующий сенатор Павел Тараканов в ближайшее время сложит свои полномочия.

«Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области. Назначение состоится до 1 октября. Перед этим свои полномочия сложит действующий член Совфеда Павел Тараканов», — рассказали собеседники агентства.

Сам полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев не стал отрицать вероятность такой перестановки. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

«Не исключаю, что это произойдет», — так полпред ответил на вопрос агентства. Ранее URA.RU писало, что Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» и был сценарий, что эту работу он будет совмещать с позицией уральского полпреда.

После объявленного назначения в УрФО начали обсуждать возможность того, что Якушев получит статус сенатора, однако оставалось неизвестным — от какого региона. Источники агентства также отмечали, что кресло в Совфеде вынудит политика покинуть должность полпреда, так как эти две позиции совмещать нельзя.

На место полпреда рассматриваются разные кандидаты: от экс-губернатора Ямала, председателя комитета по экологии Дмитрия Кобылкина, до ветерана СВО, экс-мэра Краснодара Евгения Первышова.

Первоочередная причина, по которой Владимир Якушев выдвигается в Совет Федерации от Тюменской области, кроется в том, что такое решение довольно символично, считает политолог Александр Безделов. Как федерального чиновника его могли выдвинуть от любого субъекта, но это будет все-таки родной для него родной регион.

«Якушев всегда тяготел к „домашнему“ региону. Здесь просто пошли по пути наименьшего сопротивления. Комбинацию с выходом от Тюменской области гораздо проще реализовать в техническом плане и это весьма символический шаг. Таким образом Владимир Якушев подчеркивает связь с родным регионом», — прокомментировал Безделов в беседе с URA.RU.