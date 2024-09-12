В ЯНАО на пешеходном переходе сбили человека

После ДТП ямальца оставили в больницу
В Муравленко (ЯНАО) на пешеходном переходе на пересечении улиц Нефтяников и Губкина автомобиль наехал на человека. Пострадавший доставлен в больницу.
«Ещё одно ДТП в Муравленко. На пересечении улиц Нефтяников и Губкина сбили пешехода. Пострадавший находится в больнице», — написано в telegram-канале «Муравленко 24».
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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