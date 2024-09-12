12 сентября 2024

В ЯНАО на пешеходном переходе сбили человека

© Служба новостей «URA.RU»
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После ДТП ямальца оставили в больницу
После ДТП ямальца оставили в больницу Фото:

В Муравленко (ЯНАО) на пешеходном переходе на пересечении улиц Нефтяников и Губкина автомобиль наехал на человека. Пострадавший доставлен в больницу.

«Ещё одно ДТП в Муравленко. На пересечении улиц Нефтяников и Губкина сбили пешехода. Пострадавший находится в больнице», — написано в telegram-канале «Муравленко 24».

URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Муравленко (ЯНАО) на пешеходном переходе на пересечении улиц Нефтяников и Губкина автомобиль наехал на человека. Пострадавший доставлен в больницу. «Ещё одно ДТП в Муравленко. На пересечении улиц Нефтяников и Губкина сбили пешехода. Пострадавший находится в больнице», — написано в telegram-канале «Муравленко 24». URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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