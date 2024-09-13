МИД: ВСУ создали в Курской области концлагеря

Российские военные улучшили позиции в Курской области во время ротации противника Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили около десяти единиц техники на суджанском направлении в Курской области, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат». По данным МИД, ВСУ создали там концлагеря, мирные жители жалуются на зверства украинских бойцов. Главные события спецоперации к утру 13 сентября — в материале URA.RU.

Алаудинов заявил о продвижении ВС РФ на кременском направлении

Алаудинов сообщил, что российские военные улучшили позиции во время ротации противника. В своем telegram-канале он заявил, что ВС РФ продвинулись почти на полкилометра на кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Президент России Владимир Путин встретился с подполковником, который спас своих военных в Курской области, рискуя жизнью. Бойцу удалось уничтожить до 8 разведывательных групп ВСУ и взять в плен украинца.

Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области

Представитель военных следственных органов СК России Дмитрий Горяченков сообщил о показаниях жителей приграничных районов Курской области, свидетельствующих о зверствах Вооруженных сил Украины. По их словам, ВСУ намеренно обстреливают гражданских лиц, включая тех, кто пытается эвакуироваться. «Жители рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV-дронов и так далее», — приводит слова Горяченкова RT.

Ранее в МИД РФ сообщали, что ВСУ в Курской области создали подобия «концентрационных лагерей». Туда они насильно согнали мирных жителей, которые не покинули территорию.

Делегация РФ: Запад попустительствует бесчинствам наемников в Курской области

Бесчинства западных наемников в Курской области происходят при попустительстве, а порой и при соучастии стран Запада. Об этом заявила российская делегация на проходящей в Женеве 57-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), передает ТАСС. Представитель делегации Андрей Башилов подчеркнул, что Россия «поддерживает актуальность всех аспектов борьбы с наемничеством».

Кабмин обсудит выплаты пострадавшим из-за атаки ВСУ на Курскую область

Правительство РФ на заседании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина обсудит вопросы финансовой помощи пострадавшим от действий ВСУ в Курской области. Отмечается, что планируется рассмотреть выделение бюджетных ассигнований на оказание единовременной материальной поддержки пострадавшим, сообщает ТАСС.

В трех приграничных областях создают отряды для проведения КТО

В трех приграничных с Украиной регионах продолжают создавать Боевые армейские резервы страны (БАРС). Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Московский военный округ для проверки процесса формирования добровольческого отряда «Барс-Курск». В ходе поездки в Московский военный округ Юнус-Бек Евкуров ознакомился с ходом формирования добровольческого отряда «Барс-Курск» и отметил высокий уровень подготовки личного состава, сообщили в Минобороны РФ. Проверка была направлена на оценку готовности нового подразделения к выполнению задач.

Ракетная опасность в регионе

В Курской области два раза за ночь объявляли ракетную опасность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора Алексей Смирнов в своем telegram-канале.