Депутат заксобрания Челябинской области Буяков досрочно ушел в отставку

Депутаты заксобрания Челябинской области утвердили досрочную отставку своего коллеги Сергея Буякова. Эту информацию подтвердили URA.RU 13 сентября в ЗСО. Парламентарий участвовал в выборах в гордуму областного центра, одержал в них победу и рассматривается как новый председатель думы.
«Голосование по поступившему ранее заявлению Буякова о досрочном сложении полномочий прошло путем опроса. Заявление принято, президиум заксобрания утвердил решение», — пояснили URA.RU в собрании.
По информации агентства, Буяков рассматривается как будущий председатель городской думы. В этом качестве он должен сменить Андрея Шмидта.
Выборы в гордуму Челябинска были ключевыми среди 60 кампаний по формированию новых представительных органов власти в муниципалитетах. В одномандатных округах 23 места из 25 получили единороссы. Из 12 депутатов-списочников восемь также будут представлять партию власти, по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителеми определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.
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