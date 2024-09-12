Депутат заксобрания Челябинской области Буяков досрочно ушел в отставку

13 сентября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Теперь ничто не мешает Сергею Буякову работать в городской думе Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Депутаты заксобрания Челябинской области утвердили досрочную отставку своего коллеги Сергея Буякова. Эту информацию подтвердили URA.RU 13 сентября в ЗСО. Парламентарий участвовал в выборах в гордуму областного центра, одержал в них победу и рассматривается как новый председатель думы. «Голосование по поступившему ранее заявлению Буякова о досрочном сложении полномочий прошло путем опроса. Заявление принято, президиум заксобрания утвердил решение», — пояснили URA.RU в собрании. По информации агентства, Буяков рассматривается как будущий председатель городской думы. В этом качестве он должен сменить Андрея Шмидта. Выборы в гордуму Челябинска были ключевыми среди 60 кампаний по формированию новых представительных органов власти в муниципалитетах. В одномандатных округах 23 места из 25 получили единороссы. Из 12 депутатов-списочников восемь также будут представлять партию власти, по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителеми определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Челябинской области утвердили досрочную отставку своего коллеги Сергея Буякова. Эту информацию подтвердили URA.RU 13 сентября в ЗСО. Парламентарий участвовал в выборах в гордуму областного центра, одержал в них победу и рассматривается как новый председатель думы. «Голосование по поступившему ранее заявлению Буякова о досрочном сложении полномочий прошло путем опроса. Заявление принято, президиум заксобрания утвердил решение», — пояснили URA.RU в собрании. По информации агентства, Буяков рассматривается как будущий председатель городской думы. В этом качестве он должен сменить Андрея Шмидта. Выборы в гордуму Челябинска были ключевыми среди 60 кампаний по формированию новых представительных органов власти в муниципалитетах. В одномандатных округах 23 места из 25 получили единороссы. Из 12 депутатов-списочников восемь также будут представлять партию власти, по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своими представителеми определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты.