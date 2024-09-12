Власти Екатеринбурга вывели на линию новые автобусы после бунта студентов УрФУ

13 сентября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

На линию выпустили четыре автобуса №56 Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга вывела на линию четыре дополнительных автобуса после массовых жалоб студентов Уральского федерального университета (УрФУ) на дефицит общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне, где расположено общежитие учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек вышли на линию 56-го маршрута. Это стало одним из результатов встречи замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова с представителями перевозчиков уральской столицы», — следует из сообщения. Отмечается, что работа в этом направлении продолжится. Конечными точками маршрута являются остановки «Новокольцовская» и «семь ключей — Тагильский подход». Автобус едет через центр города и соединяет кампус УрФУ, а также учебные корпуса вуза. О проблеме с общественным транспортом в Новокольцовском студенты писали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов №56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт. На ситуацию отреагировала прокуратура, пообещав проверить выполнение обязательств перевозчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга вывела на линию четыре дополнительных автобуса после массовых жалоб студентов Уральского федерального университета (УрФУ) на дефицит общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне, где расположено общежитие учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек вышли на линию 56-го маршрута. Это стало одним из результатов встречи замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова с представителями перевозчиков уральской столицы», — следует из сообщения. Отмечается, что работа в этом направлении продолжится. Конечными точками маршрута являются остановки «Новокольцовская» и «семь ключей — Тагильский подход». Автобус едет через центр города и соединяет кампус УрФУ, а также учебные корпуса вуза. О проблеме с общественным транспортом в Новокольцовском студенты писали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов №56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт. На ситуацию отреагировала прокуратура, пообещав проверить выполнение обязательств перевозчиков.