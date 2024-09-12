12 сентября 2024

Власти Екатеринбурга вывели на линию новые автобусы после бунта студентов УрФУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
На линию выпустили четыре автобуса №56 Фото:

Мэрия Екатеринбурга вывела на линию четыре дополнительных автобуса после массовых жалоб студентов Уральского федерального университета (УрФУ) на дефицит общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне, где расположено общежитие учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«Четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек вышли на линию 56-го маршрута. Это стало одним из результатов встречи замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова с представителями перевозчиков уральской столицы», — следует из сообщения.

Отмечается, что работа в этом направлении продолжится. Конечными точками маршрута являются остановки «Новокольцовская» и «семь ключей — Тагильский подход». Автобус едет через центр города и соединяет кампус УрФУ, а также учебные корпуса вуза.

О проблеме с общественным транспортом в Новокольцовском студенты писали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов №56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт. На ситуацию отреагировала прокуратура, пообещав проверить выполнение обязательств перевозчиков.

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Мэрия Екатеринбурга вывела на линию четыре дополнительных автобуса после массовых жалоб студентов Уральского федерального университета (УрФУ) на дефицит общественного транспорта в Новокольцовском микрорайоне, где расположено общежитие учащихся. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «Четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек вышли на линию 56-го маршрута. Это стало одним из результатов встречи замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова с представителями перевозчиков уральской столицы», — следует из сообщения. Отмечается, что работа в этом направлении продолжится. Конечными точками маршрута являются остановки «Новокольцовская» и «семь ключей — Тагильский подход». Автобус едет через центр города и соединяет кампус УрФУ, а также учебные корпуса вуза. О проблеме с общественным транспортом в Новокольцовском студенты писали письмо мэру Алексею Орлову. Учащиеся просили запустить больше автобусов №56, 65, 66 и сократить интервалы движения по маршруту, так как не могут поместиться в общественный транспорт. На ситуацию отреагировала прокуратура, пообещав проверить выполнение обязательств перевозчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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