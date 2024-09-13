Экс-чиновники США начали звонить с вопросами после слов президента РФ Владимира Путина о вовлечении НАТО в конфликт на Украине. Об этом сообщил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
«Вчерашние заявления Владимира Владимировича (Путина — прим. URA.RU) были очень внимательно отфиксированы, мне звонили несколько экс-чиновников, которые спрашивали, что в действительности стоит за этими заявлениями», — сообщил Антонов. Заявление посол сделал в эфире телеканала «Россия 24».
Антонов также отметил, что вопросы экс-чиновников касались не только интерпретации высказываний Путина, но и возможных последствий для международной безопасности. Посол подчеркнул необходимость серьезного восприятия текущего момента и избегания действий, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации.
Ранее Путин предупредил о том, что вооружение Украины западными дальнобойными системами оружия может привести к прямому вовлечению НАТО в конфликт. По его словам, использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow возможно только при поддержке Североатлантического альянса.
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