Рябков: РФ ответит на снятие США запрета на ракеты так, чтобы мало не показалось

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Рябков заявил, что Запад недооценивает опасность затеянной им игры
Рябков заявил, что Запад недооценивает опасность затеянной им игры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о серьезной реакции России на решение США снять ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российской территории. По его словам, Москва готова к решительным ответным действиям.

«Президент [РФ Владимир Путин] все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — заявил Рябков, его слова передает РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ указал на ошибочную оценку западных стран рисков своих действий. По его словам, противники в Великобритании, США и других странах недооценивают степень опасности затеянной ими игры. 

Ранее Рябков заявил, что Москва в курсе принятого Западом решения об ударах дальнобойными ракетами вглубь РФ. Он отметил, что действия США и Великобритании приводят к переходу конфликта на Украине в стадию слабо контролируемой эскалации. Помимо прочего, замглавы МИД подчеркнул неэффективность вербальных предупреждений для противников со стороны России и указал на необходимость изменения характера сигнализации.

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о серьезной реакции России на решение США снять ограничения на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российской территории. По его словам, Москва готова к решительным ответным действиям. «Президент [РФ Владимир Путин] все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — заявил Рябков, его слова передает РИА Новости. Также замглавы МИД РФ указал на ошибочную оценку западных стран рисков своих действий. По его словам, противники в Великобритании, США и других странах недооценивают степень опасности затеянной ими игры.  Ранее Рябков заявил, что Москва в курсе принятого Западом решения об ударах дальнобойными ракетами вглубь РФ. Он отметил, что действия США и Великобритании приводят к переходу конфликта на Украине в стадию слабо контролируемой эскалации. Помимо прочего, замглавы МИД подчеркнул неэффективность вербальных предупреждений для противников со стороны России и указал на необходимость изменения характера сигнализации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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