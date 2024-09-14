Курганские футболисты проиграли пермскому клубу «Ильпар». Видео

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Курганцы уступили пермякам с минимальным счетом
Курганцы уступили пермякам с минимальным счетом Фото:

Футбольный клуб «Курган» проиграл пермской команде «Ильпар». Об этом сообщили представители курганской команды в соцсети.

«Тяжелый матч прошел с ФК „Ильпар“. В абсолютно равной игре ФК „Курган“ уступил со счетом 0:1. Сомнительное удаление у нас в начале второго тайма негативно сказалось на итоге матча. Гости забили на 87-й минуте», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ФК «Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан курганской команды Артем Довгаль забил второй гол. 

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Футбольный клуб «Курган» проиграл пермской команде «Ильпар». Об этом сообщили представители курганской команды в соцсети. «Тяжелый матч прошел с ФК „Ильпар“. В абсолютно равной игре ФК „Курган“ уступил со счетом 0:1. Сомнительное удаление у нас в начале второго тайма негативно сказалось на итоге матча. Гости забили на 87-й минуте», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ФК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». Ранее футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан курганской команды Артем Довгаль забил второй гол. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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