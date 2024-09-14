Футбольный клуб «Курган» проиграл пермской команде «Ильпар». Об этом сообщили представители курганской команды в соцсети.
«Тяжелый матч прошел с ФК „Ильпар“. В абсолютно равной игре ФК „Курган“ уступил со счетом 0:1. Сомнительное удаление у нас в начале второго тайма негативно сказалось на итоге матча. Гости забили на 87-й минуте», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике ФК «Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан курганской команды Артем Довгаль забил второй гол.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.