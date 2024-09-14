Белоусов поручил МО РФ разобраться в гибели военных, критиковавших командование: что известно

Белоусов поручил МО РФ разобраться в гибели военных «Эрнеста» и «Гудвина»

14 сентября 2024 в 23:11 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов поручил разобраться в гибели военных из группировки «Юг» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил незамедлительно провести расследование по факту гибели военнослужащих Сергея Грицая (Эрнест) и Дмитрия Лысаковского (Гудвин). Это задание было адресовано руководству ведомства после обращения председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова к главе СКР Александру Бастрыкину. URA.RU разбирается в ситуации. На контроле министра Глава ведомства Андрей Белоусов поставил на контроль дело о гибели российских военных из группировки «Юг». Бойцы состояли в 87-м отдельном стрелковом полку. Белоусов поручил разобраться в ситуации высшему командованию, в том числе генералу армии Валерию Герасимову. Что случилось Вечером, 14 сентября, Владимир Рогов в своем telegram-канале написал , что перед гибелью к нему обратились военнослужащие с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которые передали ему видеозаписи, якобы свидетельствующие о преступлениях, совершенных командованием их подразделения. Рогов подчеркнул, что Лысаковский (Гудвин) занимался сбором и обработкой разведывательных данных. Сам председатель движения «Мы вместе с Россией» характеризует военных как порядочных, поэтому он попросил тщательно разобраться в ситуации. Рогов обратился лично к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Реакция военкоров Ряд российских военкоров высказались о ситуации. По мнению журналиста Юрия Котенока, погибших военных якобы осознанно отправили в штурм, из которого вернуться живым было маловероятно. По его словам, «Эрнест» и «Гудвин» понимали это, поэтому передали информацию, свидетельствующую о преступлениях командования группировки, уточнил он. Военный журналист Роман Сапоньков заявил, что у него есть информация от покойного оператора БПЛА «Эрнеста» о злоупотреблениях. Она изложена в девяти страницах, добавил он. Тем не менее обстоятельства гибели военных пока неясны, отмечают военкоры WarGonzo. По их мнению, нужно разобраться, почему солдат, специализирующихся на воздушной разведке, перевели в штурмовые подразделения. Telegram-канал «Рыбарь» согласен с коллегами из WarGonzo. Некоторые военкоры отметили, что на Украине уже начали использовать информацию с гибелью российских военных в целях собственной пропаганды. Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что раздувание этой темы по соцсетям — это лишнее, по крайней мере до тех пор, пока информация с видео не будет окончательно проверена военным ведомством. О гибели Дмитрия Лысаковского стало известно еще ночью 14 сентября, Он участвовал в боевых действиях еще с 2014 года, впоследствии возглавив подразделение воздушной разведки и способствовал созданию БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил незамедлительно провести расследование по факту гибели военнослужащих Сергея Грицая (Эрнест) и Дмитрия Лысаковского (Гудвин). Это задание было адресовано руководству ведомства после обращения председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова к главе СКР Александру Бастрыкину. URA.RU разбирается в ситуации. Глава ведомства Андрей Белоусов поставил на контроль дело о гибели российских военных из группировки «Юг». Бойцы состояли в 87-м отдельном стрелковом полку. Белоусов поручил разобраться в ситуации высшему командованию, в том числе генералу армии Валерию Герасимову. Вечером, 14 сентября, Владимир Рогов в своем telegram-канале написал, что перед гибелью к нему обратились военнослужащие с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которые передали ему видеозаписи, якобы свидетельствующие о преступлениях, совершенных командованием их подразделения. Рогов подчеркнул, что Лысаковский (Гудвин) занимался сбором и обработкой разведывательных данных. Сам председатель движения «Мы вместе с Россией» характеризует военных как порядочных, поэтому он попросил тщательно разобраться в ситуации. Рогов обратился лично к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Ряд российских военкоров высказались о ситуации. По мнению журналиста Юрия Котенока, погибших военных якобы осознанно отправили в штурм, из которого вернуться живым было маловероятно. По его словам, «Эрнест» и «Гудвин» понимали это, поэтому передали информацию, свидетельствующую о преступлениях командования группировки, уточнил он. Военный журналист Роман Сапоньков заявил, что у него есть информация от покойного оператора БПЛА «Эрнеста» о злоупотреблениях. Она изложена в девяти страницах, добавил он. Тем не менее обстоятельства гибели военных пока неясны, отмечают военкоры WarGonzo. По их мнению, нужно разобраться, почему солдат, специализирующихся на воздушной разведке, перевели в штурмовые подразделения. Telegram-канал «Рыбарь» согласен с коллегами из WarGonzo. Некоторые военкоры отметили, что на Украине уже начали использовать информацию с гибелью российских военных в целях собственной пропаганды. Военный эксперт Юрий Подоляка считает, что раздувание этой темы по соцсетям — это лишнее, по крайней мере до тех пор, пока информация с видео не будет окончательно проверена военным ведомством. О гибели Дмитрия Лысаковского стало известно еще ночью 14 сентября, Он участвовал в боевых действиях еще с 2014 года, впоследствии возглавив подразделение воздушной разведки и способствовал созданию БПЛА.