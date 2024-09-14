Алаудинов разозлился из-за звонков военнопленных: почему не возвращают сдавшихся бойцов «Ахмата»

Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился к чеченцам, которые воевали в его подразделении, но добровольно сдались в плен ВСУ в Курской области. Он пришел в ярость от их поступка, в частности, от звонков в Чечню спецслужб Украины, в которых чеченские военные просят о помощи. Почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину и какова на этот счет позиция Апти Алаудинова — в материале URA.RU.
Позиция Алаудинова
Генерал-майор выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца, который можно смыть только кровью и личной жертвой. Командир «Ахмата» ставит под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Он призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это приведет к их гибели, чтобы завершить свой путь с честью.
«Украинцам я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.
При этом Алаудинов разделяет тех, кто сдался в плен добровольно, и тех, кто был взят в плен против своей воли, тяжело раненным или контуженным. Командир подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чечни Рамзаны Кадырова.
Алаудинов не хочет возвращать из плена ВСУ бывших бойцов «Ахмата», по его мнению, их действия являются позором для Чечни
Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Алаудинова, отметил, что они были сказаны на эмоциях и отражают тяжесть ситуации с точки зрения чеченской культуры и традиций. Депутат подчеркнул, что Россия приложит все усилия для возвращения пленных домой, без учета их национальности. После возвращения необходимо будет выяснить обстоятельства попадания в плен — было ли это связано с ранением или же с добровольной сдачей.
Что случилось
Военные «Ахмата» добровольно сдались в плен ВСУ. После этого в Чеченскую Республику начали поступать звонки от украинских спецслужб, в которых бывшие бойцы просят помочь освободить их непосредственно самого генерал-майора и своих родственников. Апти Алаудинов призвал представителей Украины не звонить ему по поводу пленных и оставить их у себя, поскольку они, по его мнению, перестали быть чеченцами и мужчинами после того, как «сошли со священного пути». Алаудинов заявил, что добровольно сдавшиеся в плен бойцы сильно заблуждаются, если думают, что он будет ходатайствовать или что-то предпринимать для их освобождения.
«Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет, вы… сошли со священного пути. И встает вопрос — почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена?» — заявил Апти Алаудинов.
После добровольной сдачи «ахматовцев» в плен ВСУ в Чечню начали поступать звонки чеченских бойцов с просьбами о помощи
Командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, взятых в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил состав пленных: трое стрелков и двое связистов. Также Алаудинов прокомментировал слухи о массовой сдаче в плен российских военных, предложив украинским СМИ рассказывать такие истории «бабушкам на хуторе».
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Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился к чеченцам, которые воевали в его подразделении, но добровольно сдались в плен ВСУ в Курской области. Он пришел в ярость от их поступка, в частности, от звонков в Чечню спецслужб Украины, в которых чеченские военные просят о помощи. Почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину и какова на этот счет позиция Апти Алаудинова — в материале URA.RU. Генерал-майор выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца, который можно смыть только кровью и личной жертвой. Командир «Ахмата» ставит под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Он призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это приведет к их гибели, чтобы завершить свой путь с честью. При этом Алаудинов разделяет тех, кто сдался в плен добровольно, и тех, кто был взят в плен против своей воли, тяжело раненным или контуженным. Командир подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чечни Рамзаны Кадырова. Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Алаудинова, отметил, что они были сказаны на эмоциях и отражают тяжесть ситуации с точки зрения чеченской культуры и традиций. Депутат подчеркнул, что Россия приложит все усилия для возвращения пленных домой, без учета их национальности. После возвращения необходимо будет выяснить обстоятельства попадания в плен — было ли это связано с ранением или же с добровольной сдачей. Военные «Ахмата» добровольно сдались в плен ВСУ. После этого в Чеченскую Республику начали поступать звонки от украинских спецслужб, в которых бывшие бойцы просят помочь освободить их непосредственно самого генерал-майора и своих родственников. Апти Алаудинов призвал представителей Украины не звонить ему по поводу пленных и оставить их у себя, поскольку они, по его мнению, перестали быть чеченцами и мужчинами после того, как «сошли со священного пути». Алаудинов заявил, что добровольно сдавшиеся в плен бойцы сильно заблуждаются, если думают, что он будет ходатайствовать или что-то предпринимать для их освобождения. Командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, взятых в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил состав пленных: трое стрелков и двое связистов. Также Алаудинов прокомментировал слухи о массовой сдаче в плен российских военных, предложив украинским СМИ рассказывать такие истории «бабушкам на хуторе».