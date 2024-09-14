Алаудинов разозлился из-за звонков военнопленных: почему не возвращают сдавшихся бойцов «Ахмата»

Алаудинов не хочет спасать добровольно сдавшихся в плен ВСУ бойцов «Ахмата»

15 сентября 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Алаудинов заявил, что добровольная сдача в плен ВСУ бывших «ахматовцев» в Чечне считается непростительным позором Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился к чеченцам, которые воевали в его подразделении, но добровольно сдались в плен ВСУ в Курской области. Он пришел в ярость от их поступка, в частности, от звонков в Чечню спецслужб Украины, в которых чеченские военные просят о помощи. Почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину и какова на этот счет позиция Апти Алаудинова — в материале URA.RU. Позиция Алаудинова Генерал-майор выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца, который можно смыть только кровью и личной жертвой. Командир «Ахмата» ставит под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Он призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это приведет к их гибели, чтобы завершить свой путь с честью. «Украинцам я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — заявил Алаудинов в своем telegram-канале . При этом Алаудинов разделяет тех, кто сдался в плен добровольно, и тех, кто был взят в плен против своей воли, тяжело раненным или контуженным. Командир подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чечни Рамзаны Кадырова. Алаудинов не хочет возвращать из плена ВСУ бывших бойцов «Ахмата», по его мнению, их действия являются позором для Чечни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Реакция России Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Алаудинова, отметил, что они были сказаны на эмоциях и отражают тяжесть ситуации с точки зрения чеченской культуры и традиций. Депутат подчеркнул, что Россия приложит все усилия для возвращения пленных домой, без учета их национальности. После возвращения необходимо будет выяснить обстоятельства попадания в плен — было ли это связано с ранением или же с добровольной сдачей. Что случилось Военные «Ахмата» добровольно сдались в плен ВСУ. После этого в Чеченскую Республику начали поступать звонки от украинских спецслужб, в которых бывшие бойцы просят помочь освободить их непосредственно самого генерал-майора и своих родственников. Апти Алаудинов призвал представителей Украины не звонить ему по поводу пленных и оставить их у себя, поскольку они, по его мнению, перестали быть чеченцами и мужчинами после того, как «сошли со священного пути». Алаудинов заявил, что добровольно сдавшиеся в плен бойцы сильно заблуждаются, если думают, что он будет ходатайствовать или что-то предпринимать для их освобождения. «Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет, вы… сошли со священного пути. И встает вопрос — почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена?» — заявил Апти Алаудинов. После добровольной сдачи «ахматовцев» в плен ВСУ в Чечню начали поступать звонки чеченских бойцов с просьбами о помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сколько пленных из «Ахмата» находится у ВСУ Командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, взятых в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил состав пленных: трое стрелков и двое связистов. Также Алаудинов прокомментировал слухи о массовой сдаче в плен российских военных, предложив украинским СМИ рассказывать такие истории «бабушкам на хуторе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов обратился к чеченцам, которые воевали в его подразделении, но добровольно сдались в плен ВСУ в Курской области. Он пришел в ярость от их поступка, в частности, от звонков в Чечню спецслужб Украины, в которых чеченские военные просят о помощи. Почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину и какова на этот счет позиция Апти Алаудинова — в материале URA.RU. Генерал-майор выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца, который можно смыть только кровью и личной жертвой. Командир «Ахмата» ставит под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Он призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это приведет к их гибели, чтобы завершить свой путь с честью. При этом Алаудинов разделяет тех, кто сдался в плен добровольно, и тех, кто был взят в плен против своей воли, тяжело раненным или контуженным. Командир подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чечни Рамзаны Кадырова. Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя слова Алаудинова, отметил, что они были сказаны на эмоциях и отражают тяжесть ситуации с точки зрения чеченской культуры и традиций. Депутат подчеркнул, что Россия приложит все усилия для возвращения пленных домой, без учета их национальности. После возвращения необходимо будет выяснить обстоятельства попадания в плен — было ли это связано с ранением или же с добровольной сдачей. Военные «Ахмата» добровольно сдались в плен ВСУ. После этого в Чеченскую Республику начали поступать звонки от украинских спецслужб, в которых бывшие бойцы просят помочь освободить их непосредственно самого генерал-майора и своих родственников. Апти Алаудинов призвал представителей Украины не звонить ему по поводу пленных и оставить их у себя, поскольку они, по его мнению, перестали быть чеченцами и мужчинами после того, как «сошли со священного пути». Алаудинов заявил, что добровольно сдавшиеся в плен бойцы сильно заблуждаются, если думают, что он будет ходатайствовать или что-то предпринимать для их освобождения. Командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, взятых в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил состав пленных: трое стрелков и двое связистов. Также Алаудинов прокомментировал слухи о массовой сдаче в плен российских военных, предложив украинским СМИ рассказывать такие истории «бабушкам на хуторе».