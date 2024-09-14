14 сентября 2024

Второй фигурант дела о хищении земель у Минобороны РФ получил условный срок

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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Суд назначил условный срок второму фигуранту дела о хищении земель у МО РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Второй фигурант дела о хищении земельных участков Минобороны РФ Азамат Хайруллин признал вину и получил условный срок. Это следует из судебных материалов.

«Суд первой инстанции назначил Хайруллину лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей. Апелляция отменила приговор и изменила Хайруллину срок на условный», — указано в материалах, которые приводит ТАСС. В суде Хайруллин признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Согласно материалам дела, Хайруллин, будучи начальником Алабинской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ), в составе группы обманул чиновников Минобороны и судов, подписывая поддельные документы о границах земельных участков и схемы землеотвода. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 940 миллионов рублей.

Ранее по этому же делу суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии, а также выписал ему штраф в размере 350 тысяч рублей. Однако 9 сентября в правоохранительных органах сообщили, что Бородин может быть выйти по условно-досрочному освобождению уже в апреле 2025 года.

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Второй фигурант дела о хищении земельных участков Минобороны РФ Азамат Хайруллин признал вину и получил условный срок. Это следует из судебных материалов. «Суд первой инстанции назначил Хайруллину лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей. Апелляция отменила приговор и изменила Хайруллину срок на условный», — указано в материалах, которые приводит ТАСС. В суде Хайруллин признал вину и начал сотрудничать со следствием. Согласно материалам дела, Хайруллин, будучи начальником Алабинской квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ), в составе группы обманул чиновников Минобороны и судов, подписывая поддельные документы о границах земельных участков и схемы землеотвода. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 940 миллионов рублей. Ранее по этому же делу суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии, а также выписал ему штраф в размере 350 тысяч рублей. Однако 9 сентября в правоохранительных органах сообщили, что Бородин может быть выйти по условно-досрочному освобождению уже в апреле 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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