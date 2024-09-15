Зеленский сообщил о разрешении от США на удары ВСУ вглубь России

15 сентября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что США пока не дали разрешения на удары по территории России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании решения от США относительно возможности нанесения ударов Вооруженными силами Украины вглубь территории России. Он подчеркнул, что такого разрешения пока не получено. «Все услышали о решении со стороны США бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Безусловно, мы ждем такого решения. <…> И нет, у нас такого разрешения еще нет», — заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN. Он уточнил, что данное решение они ждут для атак по базам ВВС России. Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN, США направили Украине рекомендации по использованию переданных дальнобойных ракет ATACMS на российской территории, призывая к их применению только по объектам стратегического значения. В то же время, как указывает газета Times, президент США Джо Байден не намерен разрешать Киеву наносить удары дальнобойным оружием по России до тех пор, пока не будет представлен детализированный план действий от Зеленского, который способен привести к успеху. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании решения от США относительно возможности нанесения ударов Вооруженными силами Украины вглубь территории России. Он подчеркнул, что такого разрешения пока не получено. «Все услышали о решении со стороны США бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Безусловно, мы ждем такого решения. <…> И нет, у нас такого разрешения еще нет», — заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN. Он уточнил, что данное решение они ждут для атак по базам ВВС России. Согласно информации, предоставленной телеканалом CNN, США направили Украине рекомендации по использованию переданных дальнобойных ракет ATACMS на российской территории, призывая к их применению только по объектам стратегического значения. В то же время, как указывает газета Times, президент США Джо Байден не намерен разрешать Киеву наносить удары дальнобойным оружием по России до тех пор, пока не будет представлен детализированный план действий от Зеленского, который способен привести к успеху.