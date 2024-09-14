14 сентября 2024

СК возбудил дело на подростка, избившего школьника до полусмерти в Асбесте

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
Следственный комитет нашел признаки преступления по статье 213 УК РФ Фото:

В отделе Следственного комитета по городу Асбесту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве на подростка, который избил до полусмерти школьника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР.

«По данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). В ходе комплекса следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе и степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из молодых людей избил подростка до полусмерти. После произошедшего нападавший начал оправдываться и извиняться. Он, в частности, заявил: «я не знал, что ему 13 лет». В дело включились полиция, подтвердившая URA.RU информацию о происшествии, и прокуратура, которая будет следить и за работой следователей.

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В отделе Следственного комитета по городу Асбесту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве на подростка, который избил до полусмерти школьника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «По данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). В ходе комплекса следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе и степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из молодых людей избил подростка до полусмерти. После произошедшего нападавший начал оправдываться и извиняться. Он, в частности, заявил: «я не знал, что ему 13 лет». В дело включились полиция, подтвердившая URA.RU информацию о происшествии, и прокуратура, которая будет следить и за работой следователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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