СК возбудил дело на подростка, избившего школьника до полусмерти в Асбесте

15 сентября 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Следственный комитет нашел признаки преступления по статье 213 УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В отделе Следственного комитета по городу Асбесту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве на подростка, который избил до полусмерти школьника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «По данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). В ходе комплекса следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе и степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из молодых людей избил подростка до полусмерти. После произошедшего нападавший начал оправдываться и извиняться. Он, в частности, заявил: «я не знал, что ему 13 лет». В дело включились полиция, подтвердившая URA.RU информацию о происшествии, и прокуратура, которая будет следить и за работой следователей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отделе Следственного комитета по городу Асбесту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве на подростка, который избил до полусмерти школьника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СКР. «По данному факту следственным отделом по городу Асбест СУ СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). В ходе комплекса следственных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, в том числе и степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка», — сообщили в ведомстве. Инцидент произошел накануне. Когда школьник сидел с девушкой на лавочке, к ним подошли с претензией по поводу громкого смеха. Конфликт быстро разгорелся, и один из молодых людей избил подростка до полусмерти. После произошедшего нападавший начал оправдываться и извиняться. Он, в частности, заявил: «я не знал, что ему 13 лет». В дело включились полиция, подтвердившая URA.RU информацию о происшествии, и прокуратура, которая будет следить и за работой следователей.