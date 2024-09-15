Ростов попал на карту возможного поражения ракетами Storm Shadow: главное об СВО 15 сентября

По данным The Times, ракеты Storm Shadow могут достичь 14 российских аэродромов, включая стратегические объекты в Ростове-на-Дону. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о необходимости согласия США на удары по военным объектам в РФ. В ходе боевых действий в Курской области зафиксированы случаи сдачи украинских военнослужащих в плен и потери среди ВСУ. Кроме того, отмечены атаки на Белгородскую область и успехи российских войск в Часове Яре. Главные события спецоперации к вечеру 15 сентября — в материале URA.RU.
Ростов-на-Дону может попасть в зону поражения ракет Storm Shadow
ВСУ смогут атаковать 14 российских аэродромов, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow. Это увеличит радиус удара на 250 километров. Также под удар может попасть нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове.
Украина ожидает решения США по ударам вглубь России
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает от США разрешения на удары вглубь России, однако такого согласия пока не получено. В интервью CNN он подчеркнул, что это разрешение необходимо для атак на российские базы ВВС.
Солдаты ВСУ сдаются в плен в Курской области
Семь военнослужащих ВСУ сдались в российский плен в Курской области, сообщает Минобороны РФ. За сутки потери украинской армии в этом регионе составили более 300 человек и 22 единицы бронетехники. Всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 13 400 военнослужащих, а также 113 танков и значительное количество бронетехники.
ВСУ пытались прорваться через границу РФ
В Минобороны России сообщают, что за сутки отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область. При этом противник понес потери до 60 человек убитыми и ранеными, а также потерял три танка, бронетранспортер и пять боевых машин.
ВС РФ нанесли точный удар по скоплению ВСУ
Российская авиация и ракетные войска атаковали резервы семи бригад ВСУ в 11 населенных пунктах Сумской области, сообщили в Минобороны России. Удары были нанесены по районам сосредоточения 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 1-й бригад президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны.
Белгородская область под обстрелом украинской армии
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три населенных пункта региона подверглись атакам со стороны ВСУ, однако по предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника произошли пожары. Дрон также атаковал многоквартирный дом. В Грайворонском округе в селе Козинка в результате обстрела сгорели четыре частных дома и две хозпостройки. В селе Байцуры, Борисовского района, крыша частного дома была повреждена вследствие атаки дрона-камикадзе.
ВС РФ вытесняют ВСУ из Часова Яра
Российские войска активно вытесняют ВСУ из Часова Яра, что открывает путь к Славянску и Краматорску. Освобождение Часова Яра — сложная, но выполнимая задача. На северном фланге наступления освобождена Григоровка, передает Пятый канал.
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