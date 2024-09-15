Fox News: США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку

16 сентября 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Подводная лодка способна выполнять широкий спектр задач Фото: Министерство обороны Великобритании ВМС США приняли на вооружение новейшую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния». Об этом сообщает телеканал Fox News. «USS New Jersey, быстроходная подводная лодка класса Virginia, была введена в эксплуатацию во время церемонии на военно-морской базе Эрл в Миддлтауне, штат Нью-Джерси», — сообщает телеканал Fox News. Новая подводная лодка способна выполнять широкий спектр задач, включая противолодочную и противокорабельную войну, а также разведку. Экипаж лодки будет насчитывать около 135 человек, включая женщин-моряков. В июне сообщалось, что США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. Это произошло после информации о прибытии российских судов в порт Гаваны. Тогда пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что нет повода для беспокойства после захода кораблей в порт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВМС США приняли на вооружение новейшую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния». Об этом сообщает телеканал Fox News. «USS New Jersey, быстроходная подводная лодка класса Virginia, была введена в эксплуатацию во время церемонии на военно-морской базе Эрл в Миддлтауне, штат Нью-Джерси», — сообщает телеканал Fox News. Новая подводная лодка способна выполнять широкий спектр задач, включая противолодочную и противокорабельную войну, а также разведку. Экипаж лодки будет насчитывать около 135 человек, включая женщин-моряков. В июне сообщалось, что США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. Это произошло после информации о прибытии российских судов в порт Гаваны. Тогда пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что нет повода для беспокойства после захода кораблей в порт.