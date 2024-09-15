15 сентября 2024

Fox News: США ввели в эксплуатацию новую атомную подводную лодку

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, подводная лодка, подлодка, субмарина, stock
Подводная лодка способна выполнять широкий спектр задач Фото:

ВМС США приняли на вооружение новейшую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния». Об этом сообщает телеканал Fox News.

«USS New Jersey, быстроходная подводная лодка класса Virginia, была введена в эксплуатацию во время церемонии на военно-морской базе Эрл в Миддлтауне, штат Нью-Джерси», — сообщает телеканал Fox News. Новая подводная лодка способна выполнять широкий спектр задач, включая противолодочную и противокорабельную войну, а также разведку. Экипаж лодки будет насчитывать около 135 человек, включая женщин-моряков.

В июне сообщалось, что США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. Это произошло после информации о прибытии российских судов в порт Гаваны. Тогда пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что нет повода для беспокойства после захода кораблей в порт.

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ВМС США приняли на вооружение новейшую атомную подводную лодку USS New Jersey класса «Вирджиния». Об этом сообщает телеканал Fox News. «USS New Jersey, быстроходная подводная лодка класса Virginia, была введена в эксплуатацию во время церемонии на военно-морской базе Эрл в Миддлтауне, штат Нью-Джерси», — сообщает телеканал Fox News. Новая подводная лодка способна выполнять широкий спектр задач, включая противолодочную и противокорабельную войну, а также разведку. Экипаж лодки будет насчитывать около 135 человек, включая женщин-моряков. В июне сообщалось, что США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena. Это произошло после информации о прибытии российских судов в порт Гаваны. Тогда пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что нет повода для беспокойства после захода кораблей в порт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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