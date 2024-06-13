Чем известна подлодка USS Helena, которую США отправили к Кубе из-за учений РФ

США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena после информации о прибытии российских судов в порт Гаваны после завершения учений по применению высокоточного оружия. URA.RU приводит информацию, чем известно появившееся судно и какие у него характеристики.
USS Helena эксплуатируется США с ХХ века
USS Helena (SSN 725) — ударная подлодка класса «Лос-Анджелес» или 688. Схожие суда составляют основу подводных сил ВМС США. Всего на вооружении США было 62 подобные подлодки, на данный момент в строю более 20 лодок.
Сам корабль назван в честь города Хелена (штат Монтана). Контракт на постройку данной подлодки был заключен с подразделением, занимающимся созданием электролодок, корпорации General Dynamics в городе Гротоне, штат Коннектикут. Ее киль был заложен еще 28 марта 1985 года, а спустили на воду ее 28 июня 1986 года. Ввести в эксплуатацию удалось в 1987 году.
Производитель субмарины создавал оружие для Второй мировой
General Dynamics (которая в то время называлась Electric Boat) во время Второй мировой войны построила 74 подводные лодки на заводе в Гротоне и почти 400 патрульных торпедных катеров. В 1952 году General Dynamics приобрела компанию Convair и начала производство своей первой атомной подводной лодки USS Nautilus, которую спустили на воду в январе 1954 года.
Первая подлодка с баллистическими ракетами класса «Джордж Вашингтон» компания произвела уже в 1959 году. С середины 1970-х по настоящее время компания конкурировала только с компанией из Вирджинии Newport News Shipbuilding.
Характеристики и оружие USS Helena
Длина подлодки составляет 110 метров, ширина — 10 метров. На лодке находится 12 офицеров и 98 членов личного состава. Двигатель судна S6G PWR, ядерный реактор с активной зоной D2W (165 МВт), для использования которого используется обогащенный уран.
На вооружении судна находятся тяжелая торпеда Mk48 ADCAP, крылатая ракета с реактивным двигателем наземного базирования Tomahawk. Помимо этого, на судне имеется противокорабельная ракета Harpoon, дальность действия которой — 70 морских миль. Также на судне имеются минные установки и захватные мины.
Реакция на российские судна
Российская корабельная ударная группа с фрегатов «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодкой «Казань» прибыла на Кубу 12 июня. После этого, как пишет агентство Associated Press, США направили USS Helena, чтобы «продемонстрировать силу» страны.
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал заход российских кораблей, назвав это невероятным событием. По его словам, американцы не хотят видеть суда России у побережья Флориды.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что ни у кого нет повода для беспокойства из-за того, что корабли зашли в порт Гаваны. «Военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира, для всех государств. Тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация», — подчеркнул он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.