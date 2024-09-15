МЧС: в Ростовской области загорелся крупный рынок

В городе Аксай вспыхнул крупный пожар на рынке, сообщили в МЧС
В Ростовской области в городе Аксай вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил торговые павильоны на площади 2 000 квадратных метров.
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«На месте происшествия работают 70 пожарных и 18 единиц техники МЧС России», —
Ранее губернатор региона Василий Голубев заявил о массовых пожарах, причиной которых стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. По его словам, пострадали 29 строений.
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