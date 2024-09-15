МЧС: в Ростовской области загорелся крупный рынок

16 сентября 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

В Ростовской области в городе Аксай вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил торговые павильоны на площади 2 000 квадратных метров. «На месте происшествия работают 70 пожарных и 18 единиц техники МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства. Борьба с огнем продолжается, задействованы значительные силы и средства. Ранее губернатор региона Василий Голубев заявил о массовых пожарах, причиной которых стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. По его словам, пострадали 29 строений.