15 сентября 2024

МЧС: в Ростовской области загорелся крупный рынок

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В городе Аксай вспыхнул крупный пожар на рынке, сообщили в МЧС Фото:

В Ростовской области в городе Аксай вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил торговые павильоны на площади 2 000 квадратных метров.

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«На месте происшествия работают 70 пожарных и 18 единиц техники МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства. Борьба с огнем продолжается, задействованы значительные силы и средства.

Ранее губернатор региона Василий Голубев заявил о массовых пожарах, причиной которых стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. По его словам, пострадали 29 строений.

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В Ростовской области в городе Аксай вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил торговые павильоны на площади 2 000 квадратных метров. «На месте происшествия работают 70 пожарных и 18 единиц техники МЧС России», — сообщает пресс-служба ведомства. Борьба с огнем продолжается, задействованы значительные силы и средства. Ранее губернатор региона Василий Голубев заявил о массовых пожарах, причиной которых стали сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи. По его словам, пострадали 29 строений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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