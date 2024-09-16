В Донецке ВСУ атаковали дроном детский сад

В Донецке ВСУ при помощи БПЛА атаковали детский сад. Беспилотник был уничтожен до попадания по зданию. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«В Кировском районе Донецка сорвана террористическая атака на детский сад», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что FPV-дрон с самодельным взрывчатым устройством успешно перехватили. Также, согласно информации УФСБ, два разведывательных дрона удалось посадить рядом с промышленным объектом в Куйбышевском районе города.
Ранее при атаке украинского БПЛА по рынку «Сокол» в Донецке погибли двое мужчин и одна женщина. Еще пять человек получили ранения. Также в результате удара дрона ВСУ был поврежден городской автобус.
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