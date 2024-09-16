В Донецке ВСУ атаковали дроном детский сад

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, спецоперация, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво, дрон, мавик
ВСУ при помощи дронов пытались атаковать детсад в Донецке Фото:
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В Донецке ВСУ при помощи БПЛА атаковали детский сад. Беспилотник был уничтожен до попадания по зданию. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике.

«В Кировском районе Донецка сорвана террористическая атака на детский сад», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что FPV-дрон с самодельным взрывчатым устройством успешно перехватили. Также, согласно информации УФСБ, два разведывательных дрона удалось посадить рядом с промышленным объектом в Куйбышевском районе города.

Ранее при атаке украинского БПЛА по рынку «Сокол» в Донецке погибли двое мужчин и одна женщина. Еще пять человек получили ранения. Также в результате удара дрона ВСУ был поврежден городской автобус.

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В Донецке ВСУ при помощи БПЛА атаковали детский сад. Беспилотник был уничтожен до попадания по зданию. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике. «В Кировском районе Донецка сорвана террористическая атака на детский сад», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что FPV-дрон с самодельным взрывчатым устройством успешно перехватили. Также, согласно информации УФСБ, два разведывательных дрона удалось посадить рядом с промышленным объектом в Куйбышевском районе города. Ранее при атаке украинского БПЛА по рынку «Сокол» в Донецке погибли двое мужчин и одна женщина. Еще пять человек получили ранения. Также в результате удара дрона ВСУ был поврежден городской автобус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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