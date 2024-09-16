В Донецке ВСУ атаковали дроном детский сад

16 сентября 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

ВСУ при помощи дронов пытались атаковать детсад в Донецке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке ВСУ при помощи БПЛА атаковали детский сад. Беспилотник был уничтожен до попадания по зданию. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике. «В Кировском районе Донецка сорвана террористическая атака на детский сад», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что FPV-дрон с самодельным взрывчатым устройством успешно перехватили. Также, согласно информации УФСБ, два разведывательных дрона удалось посадить рядом с промышленным объектом в Куйбышевском районе города. Ранее при атаке украинского БПЛА по рынку «Сокол» в Донецке погибли двое мужчин и одна женщина. Еще пять человек получили ранения. Также в результате удара дрона ВСУ был поврежден городской автобус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Донецке ВСУ при помощи БПЛА атаковали детский сад. Беспилотник был уничтожен до попадания по зданию. Об этом сообщили в УФСБ по Донецкой Народной Республике. «В Кировском районе Донецка сорвана террористическая атака на детский сад», — рассказали в службе безопасности. Информацию передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что FPV-дрон с самодельным взрывчатым устройством успешно перехватили. Также, согласно информации УФСБ, два разведывательных дрона удалось посадить рядом с промышленным объектом в Куйбышевском районе города. Ранее при атаке украинского БПЛА по рынку «Сокол» в Донецке погибли двое мужчин и одна женщина. Еще пять человек получили ранения. Также в результате удара дрона ВСУ был поврежден городской автобус.