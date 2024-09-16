«Тихий нацист»: ученики рассказали о напавшем на челябинскую школу подростке

Атаковавший школу №68 в Челябинске ученик увлекался нацизмом и не имел друзей
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Подросток набросился на окружающих через 20 минут после того, как выставил пост в соцсетях Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Тринадцатилетний Роман Г., после нападения которого в больницу попали учительница и три ученика коррекционной школы в Челябинске, не имел друзей, плохо учился и увлекался нацистскими идеями. Об этом стало известно от других школьников и постов нападавшего в социальной сети.

«Про Романа, который устроил зверство, в школе говорят, как о тихом, неприметном ребенке, у которого не было ни друзей, ни врагов. У подростка были проблемы с общением», — сообщает telegram-канал «112». Как сообщил корреспонденту URA.RU его приятель, подросток никак не давал понять, что намерен напасть на одноклассников.

Перед тем, как устроить побоище в школе, Роман опубликовал в соцсети странный пост. В предельно спутанном тексте он пытался рассказать что-то о нацизме, свободе слова и школе, которая «делает людей рабами». Буквально через пару минут он опубликовал второй пост: «Слава Антону Мишашину и RNBWN!»

RNBWM — организация некого «Антона Мишанина», рассчитанная на подростков, имеющих проблемы с учебой и сверстниками. В отличие от «Синего кита», где несовершеннолетних по мере выполнения заданий доводят до самоубийства, предлагаемый «Мишаниным» или теми, кто скрывается под этим ником квест «Красный дельфин» предполагает выплеснуть агрессию вовне — его участникам предлагаются инструкции по вандализму, подрывам, поджогам, нападениям и, в итоге, самоубийству.

Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

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Тринадцатилетний Роман Г., после нападения которого в больницу попали учительница и три ученика коррекционной школы в Челябинске, не имел друзей, плохо учился и увлекался нацистскими идеями. Об этом стало известно от других школьников и постов нападавшего в социальной сети. «Про Романа, который устроил зверство, в школе говорят, как о тихом, неприметном ребенке, у которого не было ни друзей, ни врагов. У подростка были проблемы с общением», — сообщает telegram-канал «112». Как сообщил корреспонденту URA.RU его приятель, подросток никак не давал понять, что намерен напасть на одноклассников. Перед тем, как устроить побоище в школе, Роман опубликовал в соцсети странный пост. В предельно спутанном тексте он пытался рассказать что-то о нацизме, свободе слова и школе, которая «делает людей рабами». Буквально через пару минут он опубликовал второй пост: «Слава Антону Мишашину и RNBWN!» RNBWM — организация некого «Антона Мишанина», рассчитанная на подростков, имеющих проблемы с учебой и сверстниками. В отличие от «Синего кита», где несовершеннолетних по мере выполнения заданий доводят до самоубийства, предлагаемый «Мишаниным» или теми, кто скрывается под этим ником квест «Красный дельфин» предполагает выплеснуть агрессию вовне — его участникам предлагаются инструкции по вандализму, подрывам, поджогам, нападениям и, в итоге, самоубийству. Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.
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