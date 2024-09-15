15 сентября 2024

Инцидент с избиением ребенка в лицее Нижнего Тагила привлек внимание омбудсмена

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Пресс-конференция в Интерфакс-Урал по несовершеннолетним. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков разбирается в конфликте, произошедшем в лицее (архивное фото) Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под свой контроль ситуацию, произошедшую в Нижнем Тагиле, где в лицее №39 группа школьников избила одного из учеников, зафиксировав свои действия на видео. Омбудсмен в беседе с журналистом URA.RU подчеркнул, что необходимо установить все обстоятельства произошедшего, чтобы определить, какие меры следует предпринять для урегулирования конфликта.

«Я в курсе этой истории. Работу по отработанной схеме уже начали: территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики. Необходимо выяснить все детали произошедшего, чтобы понять, какие меры предпринять для разрешения ситуации. Главное — устранить конфликтную ситуацию с минимальными потерями для всех участников инцидента», — заявил Мороков.

Мэрия Нижнего Тагила начала расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Пострадавший ранее обратился за помощью в интернете, опубликовав видео издевательств. Прокуратура Дзержинского района также включилась в дело после отклика СМИ, инициировав проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнику. В рамках судебно-медицинского освидетельствования определяется степень тяжести ущерба здоровью пострадавшего, а прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой полицией.

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под свой контроль ситуацию, произошедшую в Нижнем Тагиле, где в лицее №39 группа школьников избила одного из учеников, зафиксировав свои действия на видео. Омбудсмен в беседе с журналистом URA.RU подчеркнул, что необходимо установить все обстоятельства произошедшего, чтобы определить, какие меры следует предпринять для урегулирования конфликта. «Я в курсе этой истории. Работу по отработанной схеме уже начали: территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики. Необходимо выяснить все детали произошедшего, чтобы понять, какие меры предпринять для разрешения ситуации. Главное — устранить конфликтную ситуацию с минимальными потерями для всех участников инцидента», — заявил Мороков. Мэрия Нижнего Тагила начала расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Пострадавший ранее обратился за помощью в интернете, опубликовав видео издевательств. Прокуратура Дзержинского района также включилась в дело после отклика СМИ, инициировав проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнику. В рамках судебно-медицинского освидетельствования определяется степень тяжести ущерба здоровью пострадавшего, а прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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