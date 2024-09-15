Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял под свой контроль ситуацию, произошедшую в Нижнем Тагиле, где в лицее №39 группа школьников избила одного из учеников, зафиксировав свои действия на видео. Омбудсмен в беседе с журналистом URA.RU подчеркнул, что необходимо установить все обстоятельства произошедшего, чтобы определить, какие меры следует предпринять для урегулирования конфликта.
«Я в курсе этой истории. Работу по отработанной схеме уже начали: территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики. Необходимо выяснить все детали произошедшего, чтобы понять, какие меры предпринять для разрешения ситуации. Главное — устранить конфликтную ситуацию с минимальными потерями для всех участников инцидента», — заявил Мороков.
Мэрия Нижнего Тагила начала расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Пострадавший ранее обратился за помощью в интернете, опубликовав видео издевательств. Прокуратура Дзержинского района также включилась в дело после отклика СМИ, инициировав проверку по факту нанесения телесных повреждений школьнику. В рамках судебно-медицинского освидетельствования определяется степень тяжести ущерба здоровью пострадавшего, а прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой полицией.
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