Свердловская комиссия по помилованию изучила прошение отца Сергия

Комиссия по помилованию Свердловской области рассмотрела прошение бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (настоящее имя — Николай Романов), поданное на имя президента Владимира Путина. Информацию URA.RU сообщила консультант регионального аппарата уполномоченного по правам человека Людмила Панова.
«Заседание комиссии состоялось, обращение рассмотрено. В ближайшие 15 дней наше заключение будет передано на подпись губернатору Евгению Куйвашеву и отправлено в администрацию президента для окончательного принятия решения Владимиром Путиным», — сказала Панова. Раскрыть суть заключения, к которому пришли члены свердловской комиссии, она отказалась, сославшись на закон о персональных данных.
Свое прошение на имя президента бывший священник подал в конце июля. В ходатайстве он заявил о раскаянии и попросил прощения у всех россиян. Также Романов написал обращение к патриарху Кириллу, в котором признался, что научился кротости и смирению.
Экс-схиигумен был приговорен к шести годам и 11 месяцам лишения свободы за экстремизм, нарушение права на свободу вероисповедания и склонение к суициду. Содержится заключенный в ИК-13 Нижнего Тагила, более половины срока он уже отбыл. Ранее в эксклюзивном интервью URA.RU отец Сергий рассказывал о своей жизни в неволе. Он говорил, что видит свое будущее в уединении и непрестанной молитве.
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