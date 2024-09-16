Бастрыкин вмешался в дело с издевательством над школьником в Нижнем Тагиле

16 сентября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки инцидента в лицее №39 Нижнего Тагила, где над 13-летним школьником издевались девятиклассники 14-15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку. Подростки загнали в угол школьника, окружив его. Несколько сверстников били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого ребенок, ставший жертвой, разослал видео с избиением, попросив придать огласки инциденту и помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки инцидента в лицее №39 Нижнего Тагила, где над 13-летним школьником издевались девятиклассники 14-15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку. Подростки загнали в угол школьника, окружив его. Несколько сверстников били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого ребенок, ставший жертвой, разослал видео с избиением, попросив придать огласки инциденту и помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.