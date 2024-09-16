Бастрыкин вмешался в дело с издевательством над школьником в Нижнем Тагиле

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкину доложат о ходе расследования инцидента Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки инцидента в лицее №39 Нижнего Тагила, где над 13-летним школьником издевались девятиклассники 14-15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку.

Подростки загнали в угол школьника, окружив его. Несколько сверстников били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого ребенок, ставший жертвой, разослал видео с избиением, попросив придать огласки инциденту и помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки инцидента в лицее №39 Нижнего Тагила, где над 13-летним школьником издевались девятиклассники 14-15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку. Подростки загнали в угол школьника, окружив его. Несколько сверстников били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. После этого ребенок, ставший жертвой, разослал видео с избиением, попросив придать огласки инциденту и помочь ему. Полицейские уже установили всех обидчиков, однако подростки называют разные причины конфликта. Под свой контроль ситуацию взял уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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