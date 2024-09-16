Бывший силовик-«решала» уехал из Екатеринбурга на СВО после уголовного скандала

Отставной оперативник УМВД по Екатеринбургу Кондрашин уехал на СВО

17 сентября 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Сергей Кондрашин стремится избежать уголовного преследования (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин, ранее судимый за мошенничество, отправился в зону российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «На днях Кондрашин поступил в распоряжение ВС РФ. Заключил контракт», — поделился собеседник агентства. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Кондрашина, агентство готово предоставить ему возможность высказаться. По одной из версий, решение уехать на фронт Кондрашин принял на фоне уголовного скандала с участием уволенного в мае оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по региону Евгения Мальцева. В конце августа URA.RU сообщило, что следствие считает, что Мальцев получил 30 миллионов рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс», которой требовалось прохождение госэкспертизы по школе в Косулино (Белоярский округ), передал их своему товарищу Ларионову, а тот — Кондрашину. Средства в итоге должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет, доподлинно не известно. Новость по теме «Присвоили десятки миллионов»: новые подробности дела против свердловского борца с коррупцией Тюремный срок Кондрашин получил в июле 2018 года. Тогда его приговорили к 5,5 годам колонии. Вместе с ним за решетку отправился его знакомый — сооснователь бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Суд установил, что Кондрашин, будучи оперуполномоченным ОЭБ и ПК, рассказал Мальцеву, что в ООО «ДилСис» собираются изъять игровое оборудование. Мальцев потребовал от руководства компании 1,2 млн рублей, чтобы изъятое вернулось «на базу», а силовики забыли о существовании конторы. Однако, как сообщали в региональной прокуратуре, реальной возможности у Кондрашина и Мальцева выполнить условие сделки не было. Хотя они и не планировали ничего выполнять. В январе 2017-го представитель компании передал Мальцеву 700 тысяч рублей. Довести начатое до конца злоумышленники не смогли, поскольку их арестовали. После этого в городском ОЭБ и ПК прошли обыски, которые были связаны с делом Кондрашина. По данным источников URA.RU, через Кондрашина силовики вышли на тогдашнего руководителя отдела Эдуарда Воронина

(Кондрашин считался его правой рукой). В октябре 2018-го Воронин был задержан, ему вменили «крышевание» игорного бизнеса. Спустя два года Верх-Исетский районный суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 350 тысяч рублей. А Воронин был одним их ключевых свидетелей по делу экс-начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова. В августе 2022-го его отправили за решетку — по делу о взятке в 7,5 млн рублей за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника кредитного учреждения. В конце прошлого года генерал погиб на фронте. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин, ранее судимый за мошенничество, отправился в зону российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «На днях Кондрашин поступил в распоряжение ВС РФ. Заключил контракт», — поделился собеседник агентства. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Кондрашина, агентство готово предоставить ему возможность высказаться. По одной из версий, решение уехать на фронт Кондрашин принял на фоне уголовного скандала с участием уволенного в мае оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по региону Евгения Мальцева. В конце августа URA.RU сообщило, что следствие считает, что Мальцев получил 30 миллионов рублей от замдиректора строительной фирмы «Нартекс», которой требовалось прохождение госэкспертизы по школе в Косулино (Белоярский округ), передал их своему товарищу Ларионову, а тот — Кондрашину. Средства в итоге должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы». Дошли или нет, доподлинно не известно. Тюремный срок Кондрашин получил в июле 2018 года. Тогда его приговорили к 5,5 годам колонии. Вместе с ним за решетку отправился его знакомый — сооснователь бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Суд установил, что Кондрашин, будучи оперуполномоченным ОЭБ и ПК, рассказал Мальцеву, что в ООО «ДилСис» собираются изъять игровое оборудование. Мальцев потребовал от руководства компании 1,2 млн рублей, чтобы изъятое вернулось «на базу», а силовики забыли о существовании конторы. Однако, как сообщали в региональной прокуратуре, реальной возможности у Кондрашина и Мальцева выполнить условие сделки не было. Хотя они и не планировали ничего выполнять. В январе 2017-го представитель компании передал Мальцеву 700 тысяч рублей. Довести начатое до конца злоумышленники не смогли, поскольку их арестовали. После этого в городском ОЭБ и ПК прошли обыски, которые были связаны с делом Кондрашина. По данным источников URA.RU, через Кондрашина силовики вышли на тогдашнего руководителя отдела Эдуарда Воронина (Кондрашин считался его правой рукой). В октябре 2018-го Воронин был задержан, ему вменили «крышевание» игорного бизнеса. Спустя два года Верх-Исетский районный суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 350 тысяч рублей. А Воронин был одним их ключевых свидетелей по делу экс-начальника УМВД РФ по Екатеринбургу Игоря Трифонова. В августе 2022-го его отправили за решетку — по делу о взятке в 7,5 млн рублей за содействие в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника кредитного учреждения. В конце прошлого года генерал погиб на фронте. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.