Как прощались с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга. Фото

На прощание к погибшему экс-главе УМВД Екатеринбурга пришли товарищи
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Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, трифонов игорь
Игоря Трифонова похоронили в Московской области Фото:
новость из сюжета
Осужденный экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб на СВО

В Московской области 12 января простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. На церемонию к нему пришли друзья, близкие и товарищи. Как прошли похороны генерал-майора — в фоторепортаже URA.RU.

Началось все в 13:00 (по МСК) в Николо-Архангельском крематории. Журналистов близко к гробу и родным не подпустили. Никого из статусных силовиков на прощании не было. Всего у крематория собралось около 50 человек. Близкие Трифонова от общения с прессой отказались.

«Хоронили Трифонова с воинскими почестями. Полицейских было мало. Простились с генералом под военный оркестр», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на прощании.

О смерти Трифонова стало известно 3 января. Он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине в конце 2023 года. В августе 2022-го Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Однако потом срок сократили на два месяца. Сейчас близкие добиваются того, чтобы с генерала сняли все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:
Прощание с Трифоновым. Москва
Фото:

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В Московской области 12 января простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. На церемонию к нему пришли друзья, близкие и товарищи. Как прошли похороны генерал-майора — в фоторепортаже URA.RU. Началось все в 13:00 (по МСК) в Николо-Архангельском крематории. Журналистов близко к гробу и родным не подпустили. Никого из статусных силовиков на прощании не было. Всего у крематория собралось около 50 человек. Близкие Трифонова от общения с прессой отказались. «Хоронили Трифонова с воинскими почестями. Полицейских было мало. Простились с генералом под военный оркестр», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на прощании. О смерти Трифонова стало известно 3 января. Он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине в конце 2023 года. В августе 2022-го Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Однако потом срок сократили на два месяца. Сейчас близкие добиваются того, чтобы с генерала сняли все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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