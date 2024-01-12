Как прощались с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга. Фото

На прощание к погибшему экс-главе УМВД Екатеринбурга пришли товарищи

12 января 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Игоря Трифонова похоронили в Московской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Осужденный экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов погиб на СВО В Московской области 12 января простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. На церемонию к нему пришли друзья, близкие и товарищи. Как прошли похороны генерал-майора — в фоторепортаже URA.RU. Началось все в 13:00 (по МСК) в Николо-Архангельском крематории. Журналистов близко к гробу и родным не подпустили. Никого из статусных силовиков на прощании не было. Всего у крематория собралось около 50 человек. Близкие Трифонова от общения с прессой отказались. «Хоронили Трифонова с воинскими почестями. Полицейских было мало. Простились с генералом под военный оркестр», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на прощании. О смерти Трифонова стало известно 3 января. Он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине в конце 2023 года. В августе 2022-го Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Однако потом срок сократили на два месяца. Сейчас близкие добиваются того, чтобы с генерала сняли все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU Фото: Игорь Генералов © URA.RU

В Московской области 12 января простились с погибшим на СВО экс-главой УМВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым. На церемонию к нему пришли друзья, близкие и товарищи. Как прошли похороны генерал-майора — в фоторепортаже URA.RU. Началось все в 13:00 (по МСК) в Николо-Архангельском крематории. Журналистов близко к гробу и родным не подпустили. Никого из статусных силовиков на прощании не было. Всего у крематория собралось около 50 человек. Близкие Трифонова от общения с прессой отказались. «Хоронили Трифонова с воинскими почестями. Полицейских было мало. Простились с генералом под военный оркестр», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на прощании. О смерти Трифонова стало известно 3 января. Он погиб в зоне спецоперации РФ на Украине в конце 2023 года. В августе 2022-го Трифонов был осужден на девять с половиной лет за взятку. Однако потом срок сократили на два месяца. Сейчас близкие добиваются того, чтобы с генерала сняли все обвинения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.