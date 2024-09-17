Беспилотник над Курском и попытка прорыва ВСУ: что произошло в регионе за ночь

Алаудинов: ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

17 сентября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Российские военные закрепляются в Борках Курской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорыва под селом Веселое в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Губернатор Алексей Смирнов заявил, что силы ПВО в регионе успешно сбили дрон, выпущенный ВСУ. Главное за ночь в Курской области — в материале URA.RU. ВСУ пытались прорваться под селом Веселое Алаудинов в своем telegram-канале сообщил о неудачной попытке прорыва ВСУ под селом Веселое в Курской области. По его словам, российские войска сбили несколько беспилотников и уничтожили самоходную артиллерийскую установку и автомобиль. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ на территории Курской области, где продолжаются боевые действия. «За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — говорится в сообщении ведомства. В числе уничтоженного военного оборудования — два танка, 11 боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня, включая американскую М270 MLRS. Над Курской областью сбили беспилотник В Курской области силы ПВО успешно сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины. Губернатор региона Алексей Смирнов выразил благодарность военным РФ за их действия. Он также предупредил граждан о необходимости избегать контакта с обломками ракеты и сообщать о них по номеру 112. ООН готово посетить Курскую область Представители ООН готовы посетить территории в Курской области, где присутствуют Вооруженные силы Украины. Однако это будет возможно только после получения разрешения от российских властей, заявил журналистам на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, подвергшиеся нападению ВСУ, было названо провокацией пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Кремль надеется на трезвую оценку заявления Украины, передает телеканал 360. Помощь местным жителям В Курскую область доставлена первая партия учебников от издательства «Просвещение» в количестве 100 тысяч экземпляров для учащихся приграничных районов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Учебные материалы предназначены для школьников с 1-го по 11-й класс. Они будут распределены бесплатно, с дополнительной партией в 90 тысяч учебников, ожидаемой к 20 сентября. По данным ТАСС, в Курскую область также отправят более 22 тонн консервированных овощей и 20 тысяч литров воды для жителей, пострадавших от действий ВСУ. ВС РФ закрепляются в Борках Курской области Российские военные закрепляются в Борках Курской области. В населенный пункт заведены подразделения закрепления, сообщает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на текущий момент основная задача военных — это стабилизация ситуации в районе Борок. «В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — подтвердил Алаудинов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в данной местности действуют подразделение «Арбат» и 810-я бригада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорыва под селом Веселое в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Губернатор Алексей Смирнов заявил, что силы ПВО в регионе успешно сбили дрон, выпущенный ВСУ. Главное за ночь в Курской области — в материале URA.RU. Алаудинов в своем telegram-канале сообщил о неудачной попытке прорыва ВСУ под селом Веселое в Курской области. По его словам, российские войска сбили несколько беспилотников и уничтожили самоходную артиллерийскую установку и автомобиль. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ на территории Курской области, где продолжаются боевые действия. «За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники», — говорится в сообщении ведомства. В числе уничтоженного военного оборудования — два танка, 11 боевых бронированных машин, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня, включая американскую М270 MLRS. В Курской области силы ПВО успешно сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины. Губернатор региона Алексей Смирнов выразил благодарность военным РФ за их действия. Он также предупредил граждан о необходимости избегать контакта с обломками ракеты и сообщать о них по номеру 112. Представители ООН готовы посетить территории в Курской области, где присутствуют Вооруженные силы Украины. Однако это будет возможно только после получения разрешения от российских властей, заявил журналистам на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о приглашении представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, подвергшиеся нападению ВСУ, было названо провокацией пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Кремль надеется на трезвую оценку заявления Украины, передает телеканал 360. В Курскую область доставлена первая партия учебников от издательства «Просвещение» в количестве 100 тысяч экземпляров для учащихся приграничных районов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Учебные материалы предназначены для школьников с 1-го по 11-й класс. Они будут распределены бесплатно, с дополнительной партией в 90 тысяч учебников, ожидаемой к 20 сентября. По данным ТАСС, в Курскую область также отправят более 22 тонн консервированных овощей и 20 тысяч литров воды для жителей, пострадавших от действий ВСУ. Российские военные закрепляются в Борках Курской области. В населенный пункт заведены подразделения закрепления, сообщает командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, на текущий момент основная задача военных — это стабилизация ситуации в районе Борок. «В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — подтвердил Алаудинов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что в данной местности действуют подразделение «Арбат» и 810-я бригада.